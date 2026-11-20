"Edenor lamenta el fallecimiento de dos personas y expresa sus condolencias a sus familias, así como su acompañamiento a los heridos", concluyó la empresa.

Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada

El hecho ocurrió alrededor de las 9.45 del viernes 13 de noviembre, en la intersección de Del Valle Iberlucea y Coronel Beltrán, Lanús. Una máquina tuneladora utilizada por trabajadores de Exgadet, una empresa contratista de MetroGAS, dañó un caño de distribución de gas de media presión mientras realizaban tareas de reparación.

La rotura provocó una fuga que fue advertida por vecinos, quienes alertaron a la Policía bonaerense. Poco después, el escape derivó en un incendio y una explosión que afectó la zona y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D'Alessandro, de 44, fueron los dos operarios que murieron tras la explosión en Remedios de Escalada. (Foto: archivo).

Según Defensa Civil, 21 personas fueron trasladadas a distintos centros de salud. El siniestro dejó dos víctimas fatales: Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D'Alessandro, de 44. Este último murió el jueves, después de permanecer seis días internado como consecuencia de las heridas sufridas durante la explosión. Además, otros cuatro trabajadores continúan hospitalizados en grave estado. Además, otros cuatro trabajadores continúan hospitalizados en grave estado.

La investigación judicial avanza bajo la carátula de “incendio o estrago culposo seguido de muerte”.