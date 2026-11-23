Por otra parte, las autoridades nacionales agradecieron a Leguízamo y Zamparolo por su "dedicación y compromiso durante sus respectivas gestiones al frente del organismo".

Desde el Ministerio de Salud indicaron que la nueva conducción tendrá como prioridades "profundizar la eficiencia administrativa, simplificar los procesos, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que los recursos del organismo se traduzcan en mejores servicios y prestaciones". "El objetivo es consolidar un PAMI más ágil, moderno y eficaz, capaz de responder de manera oportuna a las necesidades de sus afiliados", completaron.