Pero la conversación tomó otro rumbo cuando Wanda decidió sumar una cuota de picardía y le hizo un comentario sobre su situación sentimental. "Si te va mal acá, capaz es por ahí", le dijo, en referencia a la posibilidad de que encontrara otro camino profesional. Rocío respondió con humor: "Y me tengo que salvar, viste ya a este altura del partido...".

Fue entonces cuando llegó la chicana más inesperada de la conductora, que no dudó en mencionar a Suar. "Me gusta, igual ya te salvaste con el Chueco", disparó Wanda. La respuesta de Robles no tardó en llegar: "¿Vos decís?", le preguntó, siguiendo el juego.

Más tarde, en su entrevista individual, la participante también reaccionó al comentario y dejó en claro que no necesitaba que nadie la salvara. "¿Salvada de qué? No me ven que estoy en ESPN y estoy acá", expresó.

Por qué Edith Hermida liquidó a Rocío Robles y a Adrián Suar

Edith Hermida protagonizó un desopilante intercambio durante un móvil con Sálvese quien pueda (América TV), en el que aprovechó para lanzar algunas ironías sobre Rocío Robles, su compañera de MasterChef Celebrity (Telefe). A través de una divertida imitación de la bailarina, la periodista desató las carcajadas de Yanina Latorre y hasta sumó a Adrián Suar a la conversación con una frase que no pasó inadvertida.

La situación se desencadenó cuando Yanina le propuso a Edith que imitara a Rocío. Sin dudarlo y tomándose el desafío con humor, Hermida aceptó enseguida y se preparó para recrear algunos de los gestos y las expresiones de su compañera. "Qué mala es, la amo", comentó la conductora, anticipando el momento que estaba por llegar.

Entonces, Edith se metió de lleno en el personaje y reprodujo el particular tono de voz de la bailarina. Además, recordó una escena que había presenciado durante una grabación del reality culinario, cuando Rocío se acercó a distintas personas para hacerles preguntas insólitas. "Pero pará, pará. Rocío Robles, en la grabación de hoy en Masterchef, antes de entrar estaba haciéndole preguntas a la gente: 'A ver vos, te hago una pregunta: ¿qué preferís, hablar con los animales o hablar con las plantas?', '¿Y qué preferís que sea verdad, las sirenas o los dinosaurios?'", relató mientras exageraba la voz de su compañera.

La ocurrencia generó una reacción inmediata de Yanina, que no pudo disimular su sorpresa ante el tipo de interrogantes que, según contaba Edith, hacía la bailarina. "Ah, es boluda", lanzó sin vueltas.

Lejos de dar por terminado el tema, Hermida amplió la anécdota y explicó que Rocío repetía ese tipo de preguntas con diferentes integrantes del equipo. La periodista seguía sorprendida por la particular dinámica de su compañera y resumió: "Esas encuestas les hacía".

Sin embargo, el momento más picante llegó cuando Edith decidió sumar a Adrián Suar a la charla y lanzó una pregunta con doble sentido que despertó todavía más risas en el estudio. "Yo no lo puedo creer, ¿qué habla Suar con Rocío Robles?", disparó, dejando instalada la incógnita.