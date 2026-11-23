Por último, la conductora hizo referencia a las críticas que recibió después de anunciar el final del ciclo y manifestó su malestar por los cuestionamientos constantes hacia sus decisiones y declaraciones. Además, reconoció que atravesó un año complicado en ese aspecto, aunque aseguró que logró sobreponerse a situaciones todavía más difíciles. "A mí me pasa algo, que no importa cómo lo diga, todo lo que yo haga va a quedar mal. Todo lo que yo diga siempre soy criticada, siempre soy cuestionada. Siempre tratan, la verdad que tuve un año bastante complicado en ese aspecto. Pero bueno, he pasado cosas peores", remarcó.

Cómo fue el contundente descargo de Damián Rojo tras el final de Los Profesionales que anunció Flor de la V

La polémica que generó el sorpresivo anuncio de Flor de la V sobre el final de Los Profesionales con Flor, el programa que lidera en El Nueve, sumó un nuevo capítulo. En esta oportunidad, quien decidió hablar fue Damián Rojo, uno de los integrantes del panel que se enteró de la noticia mientras estaban al aire y que ahora contó cómo atravesó esa situación inesperada.

El periodista se refirió al tema durante una entrevista en Puro Show (El Trece). Si bien aclaró que no considera que la conductora haya tenido intenciones de perjudicar a sus compañeros, cuestionó con firmeza la decisión de comunicar el levantamiento del ciclo en plena transmisión y frente a todo el equipo.

“La verdad que estoy tranquilo, pero entiendo que cada uno lo tomó de manera diferente. No puedo nunca pensar que lo de Flor fue de mala leche o de lastimar a alguien”, expresó inicialmente.

A pesar de esa postura, Rojo planteó que la propia Flor de la V podría haber reconsiderado el modo en que dio a conocer la noticia. “Entiendo que le salió decirlo así y ella misma debe estar arrepentida de la manera en que lo transmitió, porque a veces es difícil decirlo antes del programa”, consideró.

En ese sentido, el panelista enumeró distintas opciones que, desde su mirada, podrían haber evitado que sus compañeros se enteraran de una decisión tan importante delante de las cámaras. “Lo podía haber hecho cuando pasamos rutina, hacer el programa como salga y decirlo al final. Otra posibilidad era hacerlo en algún corte o directamente no decirlo al aire”, enumeró.

Luego, fue todavía más crítico con la manera en que se desarrollaron los hechos y no ocultó su malestar por la exposición que tuvieron: “De todas las posibilidades esta fue la peor porque nos enteramos en vivo y no la pudimos ni pilotear nosotros”. Al recordar cómo se llegó a ese momento, contó que la productora había tenido una reunión con Flor de la V y que la conductora se presentó en el estudio cuando faltaba muy poco para salir al aire. Por ese motivo, consideró que quizás ella pensó que sus compañeros ya conocían la situación.

Rojo también describió el clima que quedó en el estudio una vez que terminó la emisión y relató cómo reaccionó la conductora después de comunicar la noticia. “Cuando terminó el programa la mayoría estábamos conmovidos y sorprendidos. Ella pidió disculpas y se fue como todos los días, no pasó nada diferente. Nosotros nos quedamos un poco más”, contó.

Durante la charla, además, reflexionó sobre las distintas formas en que cada panelista pudo recibir la noticia, de acuerdo con sus experiencias laborales anteriores. “A mí, la primera vez que me pasó, se me acababa el mundo y ahora estoy más curtido. Por suerte yo no tengo que pagar un alquiler la semana que viene”, lanzó.

Por otra parte, confirmó que recibió un mensaje privado de Flor de la V después de lo ocurrido. Según explicó, la conductora se comunicó con él para pedirle disculpas por la situación. “Flor me escribió a la nochecita y mi respuesta fue que se quede tranquila, son las reglas del juego”, aseguró.

Finalmente, el periodista adelantó que seguirá cumpliendo con sus tareas habituales hasta que termine el ciclo. Sin embargo, aclaró que ya tenía vacaciones previstas entre el 25 de enero y el 10 de febrero, por lo que no estará en el programa durante la última semana de enero.

“Yo se lo dije a Flor: de acá hasta el último día voy a trabajar como si fuese el primero”, afirmó. Para cerrar, dejó en claro cuál considera que es la mejor manera de transitar los días que quedan al aire: “Lo más sano para todos es hablarlo con naturalidad para saber qué siente cada uno”.