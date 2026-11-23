Un inesperado comentario de Maru Botana generó sorpresa en MasterChef Celebrity (Telefe), cuando la cocinera contó que su hija, Sofía Solá, recibió un mensaje de un futbolista que no solo se comunicó con ella, sino que también la invitó a salir.
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En MasterChef Celebrity, Maru Botana contó que un jugador de fútbol invitó a salir a su hija, Sofía Solá.
Un inesperado comentario de Maru Botana generó sorpresa en MasterChef Celebrity (Telefe), cuando la cocinera contó que su hija, Sofía Solá, recibió un mensaje de un futbolista que no solo se comunicó con ella, sino que también la invitó a salir.
La revelación sucedió durante una charla distendida en la estación de Pablo Migliore. Allí, Maru compartía un momento con una de las integrantes de Chapeaux cuando el exarquero quiso saber si la cantante estaba interesada en conocer a algún jugador de fútbol y le ofreció hacerle de intermediario. "Estamos tranquilas, estamos enfocadas", respondió la artista, dejando en claro que no estaba buscando que le presentaran a nadie.
A partir de ese intercambio, la jurado recordó una situación que vivió su hija. "Buen consejo. ¿Sabés qué a la mía le pasó eso? Los futbolistas son bravos", comentó Maru, antes de dar un detalle que llamó la atención de todos.
"Hasta le invitaron la cancha de Boca", reveló la cocinera sin vueltas, al contar que el futbolista había tenido un gesto para acercarse a Sofía.
La anécdota despertó la curiosidad de Migliore, que quiso saber cómo había terminado la historia. "¿Y?", le preguntó. Sin dar demasiadas vueltas, Maru confirmó cuál había sido la decisión de su hija: "Y fue".
Maru Botana quedó en el centro de una fuerte controversia en las redes sociales luego de que varios espectadores de MasterChef Celebrity (Telefe) pusieran en duda su manera de evaluar las preparaciones de los participantes.
La situación tomó mayor repercusión durante una de las últimas emisiones, cuando Campi presentó unas empanadas de mondongo. En ese momento, los usuarios advirtieron un detalle que no pasó inadvertido: la jurado se llevó un bocado a la boca, pero aparentemente no llegó a probarlo.
La secuencia no tardó en circular por las distintas plataformas digitales, donde se multiplicaron los comentarios, las críticas y hasta los memes dirigidos a la cocinera. Muchos cuestionaron que no degustara los platos antes de dar su devolución y plantearon dudas sobre la evaluación de las preparaciones.
En medio del revuelo, la chef, que integra el jurado del reality conducido por Wanda Nara, fue consultada sobre el tema en SQP (América TV). Allí explicó por qué no suele comer grandes cantidades durante las degustaciones y apeló a su extensa trayectoria en el mundo gastronómico.
"No miro nada, estoy preocupada por MasterChef y todas mis ocupaciones. ¿Los memes? No vi nada. Yo como muy poquito, como un pajarito", aseguró Maru cuando le preguntaron por las repercusiones que tuvo su actitud y los cuestionamientos que recibió en las redes.
A continuación, también explicó que su experiencia profesional le permite reconocer cuándo una preparación está bien lograda sin necesidad de comer demasiado. "No necesito comer tanto, hace más de 30 años que cocino, sé cuando las cosas están ricas, bien o mal”, afirmó.
Por último, Botana se mostró entusiasmada con su incorporación al programa y destacó lo que significa formar parte del equipo de especialistas del certamen. "Es la primera vez que estoy y lo estoy disfrutando muchísimo", cerró con una sonrisa.