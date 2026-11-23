Qué dijo Sebastián Prieto

Después de la derrota ante Independiente, Sebastián Prieto compartió un descargo en sus redes sociales y comenzó con un pedido de disculpas a los hinchas del Bicho.

"Primero que nada quiero pedirle disculpas a la gente del Bicho", expresó el defensor, quien también reconoció que no pudo controlar su reacción en un momento de calentura. "Quiero agradecerles por bancarnos todo el año en las buenas y en las malas", agregó.

La publicación del jugador Prieto en su cuenta de IG. (Foto: IG Prieto).

Luego, defendió el esfuerzo del plantel y se refirió a las dificultades que atravesaron durante la temporada: "Quiero decir que este grupo dejó todo por lograr los objetivos en común que teníamos. Con muchas falencias durante un año y medio todo se hizo cuesta arriba, pero siempre dimos la cara y tratando de llevar al club a lo más alto, sin importar los problemas económicos que nos afectaron".

En otro tramo de su publicación, Prieto apuntó contra quienes conducen la institución y cuestionó las condiciones en las que tuvieron que cumplir con sus obligaciones. "Seguimos estando, seguimos cumpliendo y seguimos poniendo el pecho... aunque no siempre recibamos lo que corresponde. El compromiso tiene valores que otros parecen haber olvidado", sostuvo.

El descargo de Hernán López Muñoz

Por su parte, Hernán López Muñoz también utilizó sus redes sociales para expresar su malestar. El mediocampista ofensivo, que llegó al club desde la MLS, destacó el esfuerzo de sus compañeros frente a las dificultades que atravesaron.

"Primero que nada, agradecerle a este plantel que se bancó todas en contra, que no lo ayudaron nunca y que siempre pusimos al grupo por delante de todo", escribió.

En ese sentido, hizo referencia a las deudas y a los compromisos que, según denunció, no fueron cumplidos: "Pudimos llegar a estar peleando hasta el último momento con poco y nada, con muchas falencias, con deudas y con promesas incumplidas".

También tuvo palabras de agradecimiento para el cuerpo técnico, el personal del club y los hinchas, aunque reconoció que el enojo de los simpatizantes era comprensible. "Es entendible el enojo, es el mismo enojo que tenemos nosotros", señaló.

Finalmente, expresó su deseo de que la situación mejore: "Esperemos que todo lo que venga adelante sea para mejor y por el bien de la institución. Abrazo grande y que terminen bien el año".

La denuncia de Francisco Álvarez tras la eliminación

Las publicaciones de Prieto y López Muñoz se sumaron a las declaraciones que había realizado Francisco Álvarez después de la derrota ante Independiente. El defensor había expuesto las dificultades económicas que atraviesa el plantel y denunciado que algunos futbolistas no podían afrontar el pago del alquiler.

"Hay chicos que no pueden pagar el alquiler. El clima es incómodo, nos mienten. Un día te dicen que va a llegar esa plata y no aparece, lo que dicen no se cumple", había asegurado.

Además, contó que algunos jugadores tuvieron que utilizar dinero de sus propios bolsillos para cubrir gastos del personal del club: "Hemos tenido que jugar plata de nuestro bolsillo para pagarle al staff. Hace poquito les dimos a los más chicos. Ni siquiera vienen a decirnos perdón. Se hace difícil convivir con eso, ya bastante con las presiones de rendirle a la gente".