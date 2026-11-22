Financial Times alertó por los vencimientos de deuda de 2027

Uno de los principales desafíos para el equipo económico de Luis Caputo será afrontar los vencimientos de deuda previstos para el próximo año. De acuerdo con las estimaciones citadas por el Financial Times, la Argentina deberá pagar cerca de 17.000 millones de dólares a bonistas durante 2027. Al mismo tiempo, el encarecimiento del financiamiento dejó un faltante estimado de casi 10.000 millones de dólares en el programa financiero.

El escenario contrasta con las expectativas que predominaban meses atrás, cuando la baja del riesgo país había alimentado la posibilidad de que la Argentina regresara a los mercados internacionales de deuda.

Sin embargo, las condiciones actuales complicaron esa alternativa. Desde agosto, el Gobierno suspendió nuevas colocaciones de bonos soberanos en dólares bajo legislación local, una herramienta que había sido contemplada en el programa presentado por Caputo durante julio.

A través de ese mecanismo, el Ejecutivo proyectaba conseguir alrededor de 5.000 millones de dólares para cubrir parte de sus necesidades financieras. Con las tasas que exigen actualmente los inversores, una nueva emisión internacional aparece como una opción difícil de concretar sin una reducción significativa del riesgo país.

La recesión y las elecciones de 2027, en el centro de las preocupaciones

El análisis del Financial Times también vinculó el deterioro de los activos argentinos con la evolución del escenario político. Según el medio, la aprobación de Milei cayó desde niveles superiores al 40% a comienzos de 2026 hasta ubicarse en torno al 35% durante los últimos meses.

A esto se suma la debilidad de la actividad económica. El diario señaló que buena parte de los analistas considera que la Argentina ingresó en una recesión técnica durante el tercer trimestre, luego de que la recuperación esperada para este año perdiera impulso.

La combinación de menor crecimiento, caída de la imagen presidencial e incertidumbre electoral comenzó a modificar las expectativas sobre la continuidad del programa económico.

En ese contexto, los inversores evalúan con mayor cautela la posibilidad de un cambio de orientación política después de las elecciones presidenciales de octubre de 2027, que podría modificar algunas de las reformas impulsadas por la actual administración.

Ramiro Blazquez Giomi, estratega de StoneX citado por el medio británico, sostuvo que Milei continúa siendo competitivo electoralmente, aunque remarcó que el mercado pasó de considerar prácticamente segura su reelección a contemplar un escenario mucho más incierto.

MILEI DIJO QUE BUSCARÁ LA REELECCIÓN Y HABLÓ DEL VOTO JOVEN

El contexto internacional también golpea a los activos argentinos

Las dificultades locales se profundizaron por un escenario financiero internacional menos favorable para los mercados emergentes. El fortalecimiento del dólar, los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la volatilidad de las acciones tecnológicas provocaron una mayor aversión al riesgo entre los inversores.

Este movimiento afecta especialmente a las economías con antecedentes de reestructuraciones de deuda y necesidades elevadas de financiamiento externo, como la Argentina.

El Financial Times recordó que el país atravesó tres procesos de default o reestructuración de su deuda soberana desde comienzos de siglo, un antecedente que continúa influyendo sobre las tasas que exigen los acreedores.

Qué alternativas analiza el Gobierno para conseguir dólares

Frente a las dificultades para colocar nuevos bonos en el exterior, el equipo económico busca sostener su estrategia financiera mediante otras fuentes de recursos.

Entre las alternativas aparecen los préstamos de organismos multilaterales, las operaciones de financiamiento garantizado (repos) con bancos internacionales y eventuales mecanismos de asistencia externa.

El diario británico también recordó que el Banco Central obtuvo aproximadamente 6.000 millones de dólares mediante operaciones de repo durante la gestión de Milei, una herramienta que permitió conseguir liquidez y extender los plazos de financiamiento.

Además, mencionó las posibilidades de apoyo financiero de Estados Unidos, aunque sin certezas sobre la disponibilidad de nuevos mecanismos de asistencia. A esto se suma el acuerdo de intercambio de monedas con China, renovado en agosto por cinco años y valuado en aproximadamente 19.000 millones de dólares.

El principal interrogante, según el análisis, sigue siendo cómo cubrir las necesidades financieras de 2027 sin recuperar el acceso sostenido a los mercados voluntarios de deuda.