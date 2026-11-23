Qué dijo Furiase sobre la suba del riesgo país y el dólar

El riesgo país superó los 1.000 puntos y, frente a ese escenario, Furiase aseguró que el indicador no representa la misma dificultad para el Gobierno que en otros períodos, debido a que no necesita acudir al mercado internacional para financiar el déficit fiscal.

“Tenemos superávit fiscal, entonces no tenemos que salir al mundo a financiarnos. La suba del riesgo país desde ese lado no nos pega”, afirmó. También sostuvo que el programa financiero de este año y el próximo está cubierto en dólares y que el Gobierno tiene identificadas las fuentes de financiamiento.

El funcionario descartó, además, que la volatilidad afecte las inversiones comprometidas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sobre la suba del dólar, la vinculó con el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel global. Explicó que, ante escenarios de incertidumbre, los inversores buscan refugio en activos más seguros, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y abandonan posiciones en mercados emergentes.

En ese contexto, señaló que la depreciación de monedas como el real brasileño también repercute en la Argentina. No obstante, remarcó que el ajuste cambiario se desarrolla de manera ordenada y que no está generando presiones inflacionarias. “Cuando se devalúa el real en Brasil, eso también nos pega”, reconoció.

“Las expectativas están muy ancladas, porque hay orden fiscal y orden monetario”, sostuvo, y afirmó que una suba del tipo de cambio no necesariamente implica un cambio en las expectativas de inflación.

Furiase descartó una recesión profunda y anticipó una recuperación

Las declaraciones del secretario de Finanzas se produjeron en la previa de la publicación del índice de actividad económica de septiembre por parte del Indec, un dato que podría confirmar una recesión técnica.

Consultado sobre esa posibilidad, Furiase sostuvo que una caída de la actividad no necesariamente implica una recesión de mayor profundidad. Para que exista ese escenario, explicó, el retroceso debe ser pronunciado, extenderse en el tiempo y afectar a distintos sectores de la economía.

Definió el eventual resultado como una “recesión estadística” y atribuyó la caída de julio a factores transitorios, entre ellos las lluvias, el Mundial y el aumento del precio del gas. Además, anticipó que septiembre mostrará una recuperación más marcada que agosto.

La incertidumbre electoral y las herramientas del Gobierno

Furiase también vinculó la volatilidad financiera con las elecciones presidenciales de 2027. Según explicó, "tenemos el año que viene elecciones, los mercados se ponen nerviosos, entonces eso genera un parate en la inversión”.

En particular, señaló que los bonos con vencimientos posteriores a 2027 enfrentan tasas más altas “porque hay miedo de lo que pueda pasar después de 2027”. En ese escenario, planteó que una eventual reelección de Javier Milei permitiría consolidar la estabilidad macroeconómica y avanzar con las reformas estructurales.

Para enfrentar la incertidumbre, mencionó distintas herramientas financieras con las que cuenta el Gobierno. Entre ellas, destacó que “pateamos casi el 50% de la deuda en moneda local para post octubre de 2027”, además de los acuerdos de swap con Estados Unidos y China, por US$20.000 millones cada uno, y las operaciones en los mercados de futuros.

Por último, consideró que una menor percepción de riesgo político podría contribuir a "descomprimir el riesgo país y el dólar", aunque pidió que la "situación internacional se calme porque eso es importante”.