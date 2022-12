Bono de fin de año para trabajadores privados y beneficiarios del Potenciar Trabajo: ¿de cuánto será y cuándo se pagará?

"Es de carácter general para todos los trabajadores incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo y deberá pagarse en una cuota", aclaró la ministra Olmos.

La decisión responde a la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los sectores con menores ingresos que vieron recortada su capacidad de compra ante la escalada inflacionaria que según los pronósticos, llegará a las tres cifras medida de forma interanual.

Bono de fin de año para trabajadores privados: ¿cuenta para Ganancias y aguinaldo?

Al tratarse de una suma extra no remunerativa, el bono de fin de año no contará para el cálculo que se realiza para el pago del aguinaldo y a la vez, quedará excluido del impuesto a las Ganancias si se superase el mínimo no imponible.

Por otro lado, dado que por el monto que se fijó como techo para obtener este adicional el mayor esfuerzo recaerá sobre las pymes, el Gobierno definió que la mitad de la suma que paguen será deducible totalmente del impuesto a las Ganancias. Para ellos las empresas deberán presentar la Declaración Jurada correspondiente.

¿Cómo se pagará el bono de fin de año para Potenciar Trabajo?

Según explicó Tolosa Paz, el bono para beneficiarios del Potenciar Trabajo lo cobrarán todos aquellos que estén inscriptos en la nómina del 7 de diciembre. Será de $13 mil y se pagará en dos cuotas: una previa a la Navidad y otra para la fiesta de Reyes, "momento donde la validad de identidad esté concluida", aclaró la titular de la cartera social.

Para que esa acción ocurra, los beneficiaros deberán validar su identidad de acuerdo a lo establecido por la Justicia. Cabe recordar que en las últimas semanas se desató una polémica por la aparición de pagos de planes sociales irregulares.

De acuerdo a la información oficial se estima que entre los dos conjuntos de beneficiarios unos 4,4 millones de trabajadores recibirán el estímulo monetario frente a las fiestas de Fin de Año.