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"Fraude electoral", "corruptos" y "mala pinta": las frases que dejó Trump sobre las elecciones en Brasil

Donald Trump cuestionó la extensión del horario de votación y la contabilización de los votos en Brasil. Aunque negó haber apoyado a Flávio Bolsonaro, calificó los comicios de “corruptos” tras la victoria de Lula da Silva.

El presidente de Estados Unidos calificó de “fraude electoral” los comicios en Brasil y cuestionó el resultado que le dio la victoria a Lula da Silva. (Foto: Reuters).

El presidente de Estados Unidos calificó de “fraude electoral” los comicios en Brasil y cuestionó el resultado que le dio la victoria a Lula da Silva. (Foto: Reuters).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro. Aunque aseguró que no respaldó a ninguno de los candidatos, calificó los comicios de “fraude” y “corruptos” y criticó la extensión del horario de votación.

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Aunque el mandatario estadounidense neg&oacute; haber respaldado a un candidato, hab&iacute;a recibido al senador brasile&ntilde;o en la Casa Blanca en mayo. (Foto: Reuters).

Aunque el mandatario estadounidense negó haber respaldado a un candidato, había recibido al senador brasileño en la Casa Blanca en mayo. (Foto: Reuters).

Yo no tomé partido, pero parece que es otro fraude electoral, francamente. No tomé partido, pero ha dejado una impresión terrible al mundo”, afirmó el mandatario ante la prensa antes de abordar el avión presidencial Air Force One, rumbo a Misisipi, donde tenía previsto participar de un acto electoral.

Trump insistió en que las elecciones deben ser “indiscutibles” y sostuvo que el proceso brasileño “tiene muy mala pinta”. También cuestionó la forma en que se contabilizaron los votos y reiteró que, a su entender, los comicios dejaron una imagen negativa.

“Vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, señaló el republicano, quien volvió a negar que hubiera tomado partido por alguno de los postulantes.

Qué cuestionó Trump de las elecciones en Brasil

Las críticas del presidente estadounidense apuntaron principalmente a la decisión de ampliar el horario de votación del domingo. El Tribunal Supremo Federal brasileño extendió la jornada de las 17 a las 19, hora local, debido a problemas en el transporte público registrados en distintas ciudades.

Según la información difundida, la extensión respondió a un pedido de la campaña de Lula, quien finalmente se impuso en el balotaje y obtuvo un nuevo mandato presidencial.

Pese a sus cuestionamientos al proceso electoral, Trump distinguió sus críticas a los comicios de su relación con el mandatario brasileño. “Me llevo muy bien con él. Simplemente creo que tiene muy mala pinta... las elecciones, la forma en la que se hizo la tabulación. La prórroga que se dio fue muy extraña”, expresó.

La derrota de Flávio Bolsonaro y el vínculo de Trump con Brasil

La victoria de Lula representó un revés para Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien había quedado primero en la votación del 4 de octubre, durante la primera vuelta. Sin embargo, no logró sostener esa ventaja en el balotaje.

Tras conocerse el resultado, Bolsonaro rechazó reconocer la victoria de su rival y anticipó que recurrirá a la Justicia para solicitar la “anulación” de las elecciones. Entre sus argumentos mencionó la decisión judicial que extendió el horario de votación.

Aunque Trump no expresó un respaldo formal a Flávio durante la campaña, mantuvo gestos de cercanía política. En mayo, lo recibió en el Despacho Oval de la Casa Blanca, una instancia considerada inusual para un senador extranjero.

El vínculo entre el republicano y la familia Bolsonaro se remonta a 2021, cuando Trump respaldó al entonces presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Desde su regreso al poder, además, profundizó sus diferencias con el Gobierno de Lula e impuso elevados aranceles a Brasil el año pasado, en respuesta al proceso judicial contra el exmandatario.

Jair Bolsonaro fue condenado por intentar dar un golpe de Estado, según los antecedentes mencionados en la información sobre el caso.

En pocas palabras

  • Donald Trump: Cuestionó elecciones en Brasil como "fraude" y "corruptos" sin tomar partido.
  • Críticas electorales: Cuestionó la extensión del horario de votación y la contabilización de votos en Brasil.
  • Contexto político: La victoria de Lula da Silva significó un revés para Flávio Bolsonaro, cercano a Trump.
Resumen generado por Thinkindot AI
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