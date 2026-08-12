En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Luis Caputo
Inversiones
INVERSIONES

Luis Caputo anticipó nuevas inversiones del RIGI por hasta U$S 50.000 millones

El ministro de Economía anticipó que el Gobierno anunciará nuevos proyectos bajo el RIGI por hasta U$S 50.000 millones y destacó el impacto que tendrán sobre el crecimiento y la inversión. Además, cuestionó la desconfianza que persiste en la economía argentina, defendió el rumbo oficial y apuntó contra Axel Kicillof.

Banner Seguinos en google DESK
El ministro de Economía habló ante empresarios en Córdoba y destacó el avance del RIGI. (Foto: archivo)

El ministro de Economía habló ante empresarios en Córdoba y destacó el avance del RIGI. (Foto: archivo)

Luis Caputo anticipó este miércoles que el Gobierno anunciará próximamente nuevos proyectos de inversión bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por hasta U$S 50.000 millones. El ministro de Economía hizo el anuncio durante una exposición ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba y sostuvo que las inversiones permitirán garantizar un flujo de recursos durante los próximos años y contribuir a sostener el crecimiento a largo plazo.

Leé también En La Rural, Caputo descartó nuevos anuncios de Milei para el campo
Luis Caputo junto a Nicolás Pino, en su visita a La Rural. (Foto: prensa La Rural).

“Esto es solamente de los RIGI que hemos aprobado, que son un tercio de la totalidad. En breve se van a enterar de que son un cuarto porque van a venir alguno que otro RIGI por hasta U$S 50.000 millones”, sostuvo durante el Ciclo de Coyuntura organizado por la entidad cordobesa.

Hasta el momento, según los datos presentados por Caputo, se registraron 43 proyectos bajo el RIGI por un monto total de U$S 148.229 millones. De ese conjunto, el Gobierno aprobó 23 iniciativas por U$S 49.766 millones.

Caputo cuestionó la desconfianza que persiste en la economía argentina, defendió el rumbo oficial y apuntó contra Axel Kicillof. (Foto: archivo)

Caputo cuestionó la desconfianza que persiste en la economía argentina, defendió el rumbo oficial y apuntó contra Axel Kicillof. (Foto: archivo)

Crisis económicas y la desconfianza

Durante su exposición, el ministro sostuvo que el Gobierno busca reconstruir el país después de un período prolongado de crisis económicas e institucionales. “Lo que estamos haciendo hoy es reconstruir el país, porque si bien en estos últimos 25 años no estuvimos en ninguna guerra, desde el punto de vista económico e institucional Argentina ha sido arrasada”, afirmó.

Caputo planteó que las crisis económicas no fueron únicamente consecuencia de problemas económicos, sino también de decisiones políticas. “Argentina nunca evitó una crisis: Siempre que tuvo una situación económica complicada cayó en crisis, y al caer en crisis, uno piensa que es un tema económico, pero detrás de ese tema económico hay una decisión política”, sostuvo.

En esa línea, el funcionario vinculó la desconfianza actual con lo que definió como una serie de agresiones y decisiones políticas sostenidas durante años. “Hemos vivido agresiones constantes, que eso es lo que hace que hoy la gente tenga ese temor innato. No es que el argentino nazca con un gen de temor hacia nuestra moneda, instituciones y política. Es que la política les inculcó ese temor. Eso ha hecho un daño enorme”, señaló.

La industria y críticas a gobiernos anteriores

El ministro también respondió a las advertencias sobre la situación de la industria y cuestionó el desempeño del sector durante los gobiernos anteriores. Según Caputo, pese a los precios más elevados que pagaban los argentinos en comparación con otros países, la industria cayó 10%.

Caputo también anticipó un fuerte crecimiento de la infraestructura durante los próximos dos años. Según explicó, ese proceso estará impulsado por las concesiones de rutas nacionales a empresas privadas, en las que el Gobierno ya avanzó, y por el trabajo conjunto con las provincias para obtener financiamiento de organismos multilaterales.

“Trabajo bárbaro con los gobernadores y son todos de la oposición. No hay problema, mientras que el objetivo sea el que le vaya mejor a los argentinos está perfecto”, comentó.

Caputo volvió a cuestionar una eventual candidatura de Kicillof

Caputo también se refirió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, e insistió con que no tiene posibilidades de llegar a la Presidencia.

“Cristina no se quiere juntar, La Cámpora no se quiere juntar, Massa no se quiere juntar, los gobernadores no se quieren juntar. Tienen al tipo que puede ganar, pero no lo quiere nadie, nadie quiere volver a gobernar. La realidad es que todo el mundo sabe que no hay ninguna posibilidad, literalmente ninguna, de que Kicillof sea presidente, hasta él lo sabe", planteó.

Por último, Caputo anticipó que el Gobierno no implementará el próximo año un “plan platita” y rechazó la idea de que 2027 vaya a estar definido únicamente por el calendario electoral. “Yo espero que la gente se va a dar cuenta mas pronto que tarde que el riesgo de volver al pasado no está y eso va a generar un optimismo enorme”, aseguró al referirse a las medidas que se encuentran trabajando en la cartera económica.

En pocas palabras

  • Inversiones RIGI: El Gobierno anunciará nuevos proyectos por hasta U$S 50.000 millones.
  • Economía argentina: Luis Caputo cuestionó la desconfianza y defendió el rumbo oficial.
  • Críticas: El ministro apuntó contra Axel Kicillof y gobiernos anteriores.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Caputo Inversiones Córdoba
Notas relacionadas
Caputo aseguró que Georgieva está "impresionada" por los resultados del programa económico
Luis Caputo en A24: "No tengo una mínima duda de que Milei va a ser reelecto en 2027"
El Gobierno recibió a legisladores bonaerenses en Casa Rosada y Caputo y Santilli visitarán Catamarca
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar