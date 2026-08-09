El Gobierno comienza una semana con agenda política completa y una visita de Caputo y Santilli a Catamarca

El jueves 13 de agosto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán a Catamarca. Durante su visita mantendrán reuniones con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez.

El objetivo será poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Dos nuevos viajes a Estados Unidos en la agenda de Milei antes de que concluya 2026

El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará a Estados Unidos en octubre y diciembre para participar en una conferencia vinculada con el Mes de la Herencia Hispana y en la cumbre de líderes del G-20. El canciller Pablo Quirno integrará la comitiva presidencial en ambas ocasiones.

La primera actividad será el 14 de octubre en Washington, donde Milei participará en una conferencia por el Mes de la Herencia Hispana que reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores, representantes diplomáticos y referentes de esa comunidad, con una agenda centrada en liderazgo, economía y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

La segunda visita tendrá lugar el 14 y 15 de diciembre en Miami, sede de la cumbre de jefes de Estado del G-20, que será encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump, anfitrión del encuentro con el que se cerrará el calendario del foro durante 2026.