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El Gobierno comienza una semana con agenda política completa y una visita de Caputo y Santilli a Catamarca

La actividad del Gobierno estará marcada por reuniones con legisladores de la provincia de Buenos Aires y un encuentro de la mesa política.

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El Gobierno prepara una semana con agenda política completa y una visita de Caputo y Santilli a Catamarca

El Gobierno prepara una semana con agenda política completa y una visita de Caputo y Santilli a Catamarca

La actividad oficial del Gobierno durante esta semana estará marcada por una serie de reuniones políticas y gestiones vinculadas a obras de infraestructura. Según la agenda difundida para los días 10 al 14 de agosto, las principales actividades estarán encabezadas por Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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El canciller anticipó la gira que realizará junto al presidente Javier Milei por Ecuador y Colombia. (Foto: captura de pantalla)

Por el momento, la agenda difundida no contempla actividades públicas del presidente Javier Milei durante estos días.

Karina Milei y el armado político en Buenos Aires

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tendrá dos reuniones con representantes de la provincia de Buenos Aires el lunes 10 de agosto. A las 15, se reunirá con senadores bonaerenses, mientras que a las 17 mantendrá un encuentro con diputados de la provincia.

La Mesa Política y la conferencia del vocero presidencial

El martes 11 de agosto, a las 11, está prevista la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. Dos horas más tarde, a las 13, se realizará una reunión de la Mesa Política.

El jueves 13 de agosto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán a Catamarca. Durante su visita mantendrán reuniones con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez.

El objetivo será poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Dos nuevos viajes a Estados Unidos en la agenda de Milei antes de que concluya 2026

El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará a Estados Unidos en octubre y diciembre para participar en una conferencia vinculada con el Mes de la Herencia Hispana y en la cumbre de líderes del G-20. El canciller Pablo Quirno integrará la comitiva presidencial en ambas ocasiones.

La primera actividad será el 14 de octubre en Washington, donde Milei participará en una conferencia por el Mes de la Herencia Hispana que reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores, representantes diplomáticos y referentes de esa comunidad, con una agenda centrada en liderazgo, economía y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

La segunda visita tendrá lugar el 14 y 15 de diciembre en Miami, sede de la cumbre de jefes de Estado del G-20, que será encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump, anfitrión del encuentro con el que se cerrará el calendario del foro durante 2026.

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