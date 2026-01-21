Récord histórico del oro: se acerca por primera vez a los USD 4.900 la onza

El caso de la plata y otros metales

La plata también acompaña la tendencia alcista y alcanzó un récord cercano a los USD 96 la onza, con un incremento de casi el 25% en lo que va del año. El repunte de este metal fue incluso más pronunciado, tras haber triplicado su valor durante el último año.

En paralelo, otros metales también muestran fuertes subas. El litio alcanzó los USD 20.000 en el mercado spot de China, duplicando el valor que registraba en octubre tras varios meses de caída. Este escenario internacional tuvo impacto directo en la Argentina, donde la minería recibió un impulso adicional.

Según datos oficiales, las exportaciones mineras argentinas totalizaron USD 6.037 millones en 2025, el nivel más alto de la historia del sector y un crecimiento del 29,2 por ciento interanual. El oro explicó el 82 por ciento de esas ventas, con exportaciones por USD 4.078 millones, mientras que el litio alcanzó USD 905 millones, también un récord histórico.