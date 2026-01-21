En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Oro
Record
EN MEDIO DE LA TENSIÓN GLOBAL

Récord histórico del oro: se acerca por primera vez a los USD 4.900 la onza

La tendencia alcista también se replica en la plata y el litio y sostiene el buen desempeño de las exportaciones mineras argentinas.

Récord histórico del oro: se acerca por primera vez a los USD 4.900 la onza

El oro volvió a marcar un máximo histórico este miércoles y se acercó por primera vez a los USD 4.900 la onza, en un contexto de creciente aversión al riesgo global. La suba se da en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia, un escenario que empujó a los inversores hacia activos considerados refugio.

Leé también El oro alcanzó su máximo histórico y un país sería la razón de que el precio se vaya por las nubes
El oro, en un valor récord, empujado por el interés de un país. (Foto: A24.com)

El metal precioso trepó hasta los USD 4.880 y llegó a tocar los USD 4.887 la onza, con un avance diario cercano al 2,4%. De esta manera, acumula una suba de entre 12 y 13% en lo que va de 2026, luego de haber registrado en 2025 su mejor rendimiento anual desde 1979. Los analistas coinciden en que el oro podría superar los USD 5.000 antes de lo previsto, si se profundiza el escenario de conflicto comercial.

oro.webp

La escalada del precio refleja el cambio de humor de los mercados, donde los inversores reducen exposición a acciones, bonos y otros activos más sensibles a la coyuntura internacional. El oro vuelve a consolidarse así como una alternativa conservadora, al mismo tiempo que mantiene su rol como insumo clave para desarrollos tecnológicos.

El último impulso se produjo luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anticipara que impondrá aranceles a países europeos que se oponen a sus planes sobre Groenlandia. En particular, el mandatario aseguró que desde el 1 de febrero aplicará aranceles del 10% a los países que desplegaron tropas en ese territorio, lo que generó una advertencia de réplica por parte de la Unión Europea y reavivó el temor a una nueva guerra comercial.

El caso de la plata y otros metales

La plata también acompaña la tendencia alcista y alcanzó un récord cercano a los USD 96 la onza, con un incremento de casi el 25% en lo que va del año. El repunte de este metal fue incluso más pronunciado, tras haber triplicado su valor durante el último año.

En paralelo, otros metales también muestran fuertes subas. El litio alcanzó los USD 20.000 en el mercado spot de China, duplicando el valor que registraba en octubre tras varios meses de caída. Este escenario internacional tuvo impacto directo en la Argentina, donde la minería recibió un impulso adicional.

Según datos oficiales, las exportaciones mineras argentinas totalizaron USD 6.037 millones en 2025, el nivel más alto de la historia del sector y un crecimiento del 29,2 por ciento interanual. El oro explicó el 82 por ciento de esas ventas, con exportaciones por USD 4.078 millones, mientras que el litio alcanzó USD 905 millones, también un récord histórico.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Oro Record Cotización Historia
Notas relacionadas
El dólar oficial mantuvo su cotización y el Banco Central compró USD 62 millones
Qué es el "Domo de Oro" que quiere Donald Trump y para qué necesita a Groenlandia
El BCRA encadenó doce ruedas compradoras y elevó las reservas al nivel más alto en más de cuatro años
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar