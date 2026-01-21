Explosivo descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara: desmintió todo y la acusó de maniobras graves
Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara con un durísimo descargo en redes donde negó versiones, lanzó fuertes acusaciones y reavivó un conflicto que parecía apagado. Qué dijo el futbolista.
21 ene 2026, 20:24
Cuando parecía que la guerra mediática entre Mauro Icardi yWanda Nara empezaba a enfriarse, el futbolista volvió a encender el conflicto con un descargo explosivo en redes sociales. A través de un extenso posteo, el delantero desmintió públicamente a su ex y enumeró una serie de acusaciones que reavivan el escándalo judicial y personal entre ambos.
Sin vueltas, Icardi abrió su comunicado con una frase contundente: “Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas”, marcando desde el inicio el tono de su mensaje. Además, remarcó que le resulta “llamativo que se siga creyendo una versión que no está basada en los hechos”, en referencia a las declaraciones que había dado Wanda en las últimas horas.
El futbolista también fue categórico al desmentir cualquier tipo de acercamiento o diálogo con su ex, luego de que ella asegurara que habían retomado el contacto. En ese punto, fue terminante: “Nunca más voy a volver a tener ningún tipo de vínculo ni diálogo con esta persona”, aclaró, dejando en claro que la relación entre ambos está completamente rota.
En otro tramo del descargo, Icardi detalló una lista de situaciones que, según él, marcaron el punto de quiebre definitivo en el vínculo. Entre las acusaciones más graves, sostuvo: “Fui denunciado falsamente por violencia de género”, “me sacaron de mis propias casas con denuncias falsas” y “estuve seis meses sin poder ver ni tener vínculo con mis hijas por decisiones que no correspondían”.
El delantero también apuntó contra presuntos incumplimientos judiciales y maniobras para impedir el contacto con las niñas. Según escribió, “no cumplió órdenes judiciales”, “retuvo a las nenas durante horas para evitar que tengan contacto conmigo” y “expuso públicamente a menores de edad, incluso hijos de mi pareja”, algo que, de acuerdo a su versión, “dañó psicológicamente a las nenas”.
Lejos de bajar el tono, Icardi agregó que su ex habría impulsado acciones de hostigamiento en su contra: “Creó grupos con ‘amigas’ para hostigarme”, aunque señaló que con el tiempo muchas de esas personas “me terminaron dando la espalda”. En esa misma línea, denunció que existieron “denuncias falsas involucrando a hijos varones para cambiar la jurisdicción”, lo que, según interpreta, formaría parte de una estrategia judicial.
El contundente posteo generó un fuerte impacto en redes sociales y volvió a instalar el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara en el centro de la escena mediática, dejando en evidencia que, lejos de apaciguarse, la batalla entre ambos suma nuevos capítulos cada día.