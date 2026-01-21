Explosivo descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara: desmintió todo y la acusó de maniobras graves

El delantero también apuntó contra presuntos incumplimientos judiciales y maniobras para impedir el contacto con las niñas. Según escribió, “no cumplió órdenes judiciales”, “retuvo a las nenas durante horas para evitar que tengan contacto conmigo” y “expuso públicamente a menores de edad, incluso hijos de mi pareja”, algo que, de acuerdo a su versión, “dañó psicológicamente a las nenas”.

Lejos de bajar el tono, Icardi agregó que su ex habría impulsado acciones de hostigamiento en su contra: “Creó grupos con ‘amigas’ para hostigarme”, aunque señaló que con el tiempo muchas de esas personas “me terminaron dando la espalda”. En esa misma línea, denunció que existieron “denuncias falsas involucrando a hijos varones para cambiar la jurisdicción”, lo que, según interpreta, formaría parte de una estrategia judicial.

El contundente posteo generó un fuerte impacto en redes sociales y volvió a instalar el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara en el centro de la escena mediática, dejando en evidencia que, lejos de apaciguarse, la batalla entre ambos suma nuevos capítulos cada día.

Poste explosivo de Mauro Icardi