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A FAVOR DE LA ARGENTINA

Nuevo revés para Burford: la Cámara de Nueva York suspendió todas las apelaciones del juicio YPF

La decisión suspende el tratamiento de todos los recursos pendientes hasta que se defina el fallo principal favorable al país. También se canceló una audiencia clave y el futuro del caso queda atado a los últimos intentos de Burford ante instancias superiores.

La nueva decisión de la Justicia de Estados Unidos vuelve a favoreces a Argentina. (Foto: Reuters/archivo).

La nueva decisión de la Justicia de Estados Unidos vuelve a favoreces a Argentina. (Foto: Reuters/archivo).

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió dejar en suspenso todas las apelaciones vinculadas al caso YPF, tras el reciente fallo favorable a la Argentina. La decisión se enmarca en la anulación de la condena que obligaba al país a pagar USD 16.000 millones por la estatización de la petrolera.

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El tribunal también canceló la audiencia prevista para el 16 de abril, en la que se iban a tratar esos recursos. Entre ellos se encontraba la apelación presentada por el Estado argentino contra la orden de la jueza Loretta Preska que, en un fallo de primera instancia, disponía la entrega de acciones de la compañía a los acreedores.

YPF fallo
Argentina viene de obtener el 31 de marzo pasado un fallo clave por la expropiaci&oacute;n de YPF que evita el pago de USD 16.100 millones. (Foto: archivo).

Argentina viene de obtener el 31 de marzo pasado un fallo clave por la expropiación de YPF que evita el pago de USD 16.100 millones. (Foto: archivo).

“El tribunal sigue tomando decisiones coherentes con su fallo favorable y ahora suspende el tratamiento del resto de las apelaciones hasta que esa resolución quede firme”, explicó el ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler.

Qué puede pasar ahora con el juicio de YPF

La definición final del caso dependerá de los dos recursos que aún puede intentar Burford Capital, aunque, según Soler, sus chances son limitadas. Se trata de un pedido de reconsideración “en banc” ante el pleno de la Cámara y de un eventual recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En ese contexto, el fondo solicitó recientemente días atrás extender hasta el 8 de mayo el plazo para revisar la decisión. Argumentó que su abogado principal, Paul Clement, enfrenta compromisos profesionales y personales que le impedirían preparar la presentación en el tiempo originalmente previsto.

Tras conocerse el fallo adverso, Burford manifestó su rechazo en un comunicado. “La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York”, señaló la firma. No obstante, advirtió que, si no logra revertir el resultado, aún podría avanzar con un arbitraje internacional bajo tratados de inversión.

El argumento del fallo favorable a Argentina

El eje del fallo que favoreció a la Argentina radica en que las leyes aprobadas por el Congreso prevalecen sobre los estatutos de YPF. Según la mayoría del tribunal, esos estatutos tienen carácter organizativo interno y no constituyen contratos exigibles entre accionistas privados y el Estado.

Esa interpretación resultó clave para descartar que la expropiación implicara automáticamente una obligación indemnizatoria contractual. Durante el proceso, Burford también intentó que se declarara al país en desacato, reclamó la transferencia de las acciones estatales y buscó demostrar la existencia de un “alter ego” entre la empresa, otras entidades y el Estado argentino.

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