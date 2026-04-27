Zaira Nara y Paula Chaves terminaron su pelea tras un encuentro secreto: los detalles de la reconciliación

Más tarde, Paula también reconoció que hubo una charla y explicó cómo se produjo ese esperado cara a cara: “Nos cruzó el destino en un local, tuvimos la dicha de vernos en ese lugar donde hay una diseñadora que las dos queremos mucho y se dio”.

Si bien prefirió no brindar demasiados detalles sobre la conversación, remarcó que la tensión quedó atrás. “Está todo bien. No voy a dar muchos más detalles porque me voy a mantener en la postura de no hablar del tema”.

Así las cosas, sin escándalos ni anuncios grandilocuentes, ambas eligieron la discreción para sellar una tregua que parecía impensada y que podría ser el inicio de una reconciliación definitiva.

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El profundo dolor de Pedro Alfonso y Paula Chaves por la muerte de Moro, su perro de 16 años

La semana pasada, Pedro Alfonso y Paula Chaves atravesaron un momento de enorme tristeza por la muerte de Moro, su querido bulldog francés, que formó parte de la familia durante 16 años.

A través de sus redes sociales, Pedro decidió despedirlo con un sentido posteo en el que reflejó el dolor que le provocó la pérdida. “Y te fuiste Moro. En paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre”, escribió junto a una serie de fotos de distintos momentos compartidos.

Visiblemente conmovido, también destacó el vínculo especial que los unía y el rol fundamental que había tenido en la vida familiar, especialmente junto a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa. “Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer. Y por ser la unión y el principio de esta familia”, expresó.

Moro había llegado a sus vidas en una etapa muy importante, ya que había sido un regalo de Pedro para Paula en los primeros tiempos de la relación. Con los años, dejó de ser solo una mascota para convertirse en un integrante indispensable del hogar y testigo de cada etapa vivida por la pareja.

La publicación recibió rápidamente una gran cantidad de mensajes de cariño y apoyo por parte de seguidores y amigos, que acompañaron a la familia en una despedida tan dolorosa como significativa.