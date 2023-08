Cómo encauzar la economía sin que se dispare el dólar

Mariano Otálora, conductor de “Qué Hacemos Con Los Pesos”, intenta explicar el motivo de esta baja de la bolsa y los bonos, destacando que uno de los motivos es que “los últimos pagos Argentina los tuvo que pagar con yuanes, con un préstamo de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). Y ahora también con las DEG (Derechos Especiales de Giro) de Qatar. No hay dólares”.

#QueHacemosconlosPesos | PGM 05.08.23 | #A24

En esa misma línea resaltó: “Esto deja en evidencia que no hay dólares y eso preocupa muchísimo. Las reservas en USD 24.000 millones, están en el piso mínimo en 17 años, las reservas netas están en terreno negativo en USD 9.000 millones y todo eso el mercado lo capitaliza en el dólar Blue que se disparó en casi 580 pesos. El MEP no se disparó porque el banco central, por lo menos, puede contenerlo, lo mismo con el contado con liquidación. Pero contener el Blue es mucho, pero mucho más difícil”.

La actual situación hace que se generen muchas especulaciones al respecto por el día después de las PASO. Qué ocurrirá con el dólar oficial, como seguirá el acuerdo con el FMI, de cuanto será la devaluación que comienza a asomarse. Para hablar de todos estos temas estuvo presente en el programa el economista Pablo Goldín y nos dio su proyección para los próximos días.

En primer término, Goldín habló sobre el FMI “Argentina fue a buscar una ayuda del Fondo Monetario, una flexibilización porque el acuerdo que teníamos estaba caído porque no habíamos cumplido nada hasta ahora este año con la excusa de la sequía”. El economista agregó que con eso fue el ministro de economía y candidato a presidente al Fondo para pedirle un nuevo acuerdo, y que desde el organismo le dieron la razón, pero que Argentina tenía que hacer algún acto de buena fe para que fuera ayudada.

“Cualquier país que tiene semejante desplome exportador casi siempre se le baja la importación o porque devalúa, porque le sube el tipo de cambio o por algún otro motivo. A nosotros nos pasó en el 2009 se cayó el mundo con la crisis de Lima, se nos desplomó la exportación y se cae la importación, en el 2020 se desplomó el mundo con la pandemia se nos cayó la exportación se cae la importación. Pero este año se nos desplomó la Argentina por la sequía y no se cae la importación” Resalto Pablo Goldín.

Además, siguiendo con la situación de las importaciones, agregó que el pedir préstamos, pagar con yuanes es patear los problemas y el costo de la sequía para el año que viene. Ante esta situación remarca que “seguramente el FMI le habrá dicho a Massa en la negociación que necesita un tipo de cambio del 30% más, o sea el 340 del dólar Agro de ahora o de 350 para redondear, y Massa le dijo que no” asegurando que, en su función de candidato, devaluar el 30% es perjudicial para las elecciones.

De esa manera, para zafar un poco, Sergio Massa quedo a mitad de camino poniendo el dólar que le pedía el Fondo a algunas cosas y poniendo un impuesto de un 7% a las importaciones “7% de impuesto de importación, con 100% de brecha no le hace ni cosquilla al importador”. De manera que el FMI decidió dejar pasar las PASO para ver qué ocurre, para luego volver a juntarse, “El Fondo lo que más quiere es que Massa baje la importación”, resaltó el economista.

El dólar después de las elecciones

El día después de las elecciones va a ser clave para el Gobierno, ya que puede contener de alguna manera la brecha cambiaría del dólar oficial, en el MEP y contado con liquidación lo está interviniendo, pero en el caso del Blue es algo que le cuesta mucho más controlarlo.

El economista Pablo Goldín da su proyección sobre lo que puede ocurrir en una semana: “En este tipo de modelos la brecha es el termómetro. La brecha es lo que buchonea lo que está pasando. Ahora están interviniendo sí pero, dado que el Banco Central no tiene dólares, esto de intervenir en los dólares alternativos tiene patas cortas”. “Si el BCRA compra dólares en el mercado oficial, puede venderlos en el mercado alternativo en este juego que hace con los bonos”.

De igual manera, el especialista agrega que “El punto son las reservas, y si no tenés dólares nunca vas a poder intervenir lo suficiente”, asegurando que no sería de extrañar que pueda ver un dólar a 700 pesos, si recordamos que a precio de hoy en 2020 lo estuvo y que en 2021 llegó a $650. Eso hace que muchos en el mercado tomen esa referencia y digan que hoy el dólar a $574 está barato.

“Coyunturalmente está en una crisis de baratura” afirma Godín y suma: “porque no tenés reservas, el fondo nos está mirando mal y la política no sabe el resultado que va a pasar. Entonces ¿Por qué no puede saltar a $700 o $800 como en la pandemia, cómo en el 2021 o 2022? Si puede pasar. Ahora, estructuralmente es caro para la Argentina porque la economía está dada vuelta y la política esta incierta”.

Tarifas, el gran terror de todos los gobiernos

Algo que en nuestro país se encuentra muy atrasado es el cuadro tarifario, el cual se encuentra muy vinculado al dólar oficial, por ende, cómo dice Mariano Otálora: “El dólar está atrasado y las tarifas mucho más. Tenés que aumentar las tarifas, pero si acomodas el dólar volvés de nuevo a lo anterior, entonces eso también condiciona. Si no fuera por las tarifas el dólar podría ir un poco más alto”.

“Para el próximo equipo económico y el presidente es una ingeniera rara y nueva en la Argentina, no como el Plan Austral o la convertibilidad”, agregó Pablo Goldín, quien continúa diciendo que si el dólar oficial de $280 estuviera a un precio estimado de $200 “es un dólar regalado y ahí no queda otra que pegarle un saque. Pero que si hubiera un dólar a 350 como quiere el Fondo, el próximo gobierno no tendría que venir con una mega devaluación.

Eso sí, las tarifas van a tener que ser tocadas, sobre esto el economista resalta que “las tarifas están muy atrasadas y cuando a vos te dicen que una de las condiciones de un próximo programa económico es que lo antes posible tenés que ir a un déficit fiscal cero”. “Para lograr eso no hay otro camino que bajar los subsidios, hoy son 2.5 puntos del PBI, tenés que bajar por lo menos 1 punto o 1.5 puntos y hay que subir las tarifas” Cierra diciendo que es algo muy delicado socialmente y que no es al dólar al que hay que apuntar sino a Argentina que tiene las tarifas muy baratas.