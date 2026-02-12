Preocupación por la salud de Juan Martín del Potro tras un episodio que encendió todas las alarmas

A lo largo de su carrera, Del Potro se convirtió en uno de los máximos referentes del tenis argentino y en una figura respetada en todo el circuito internacional. El histórico US Open 2009 y las medallas olímpicas de bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016 quedaron grabadas como hitos inolvidables de su trayectoria.

Sin embargo, su camino estuvo lejos de ser sencillo. Las lesiones marcaron gran parte de su carrera profesional, obligándolo a atravesar operaciones, rehabilitaciones extensas y regresos forzados que muchas veces se vieron truncados. Con el cuerpo al límite, terminó tomando la difícil decisión de retirarse siendo aún joven.

Su despedida dejó un vacío enorme en el deporte argentino, no solo por sus títulos, sino por el ejemplo de perseverancia y amor por la disciplina que siempre transmitió. Incluso lejos de las canchas, Del Potro sigue siendo una referencia para nuevas generaciones, que hoy siguen con preocupación cada novedad sobre su estado de salud.

Juan Martín del Protro - Tweet de Fernanda Iglesias

Quién sería la pareja actual de Juan Martín del Potro

En diciembre de 2025, la periodista Fernanda Iglesias sorprendió al revelar en el programa Tarde o Temprano (El Trece) que Juan Martín del Potro estaba comenzando una relación con una joven periodista. Según contó al aire, todo surgió a partir de una charla informal antes de un viaje al exterior:

“Hay una periodista de un noticiero muy bonita, joven, muy talentosa también, que hace pocos días me dijo ‘adiós, me voy de viaje 40 días, me voy a pasar fin de año a Suiza, y después me voy a Alemania y Asia’”, aseguró Iglesias.

Luego, Fernanda fue directa y dio a conocer el nombre de la protagonista: “Ella es Lara López Calvo, a quien conozco y me parece una grosa, se despidió del programa de Antonio Laje para irse de viaje con su nuevo novio, Juan Martín del Potro. Ella es la hija de Daniel López, de Radio Continental”.

La periodista también aportó detalles del itinerario romántico que estarían compartiendo: “Ella ya está en Suiza. Él estaba en Punta del Este hasta hace poco, pero no hay nada que un avión no pueda unir. Y él ahora se estaría yendo ya para encontrarse con ella, porque se van a Japón”.

Por último, el tema sumó un dato de color cuando Belén Ludueña recordó las relaciones pasadas del extenista: “Él salió con Jimena Barón y con Sofía Jujuy Jiménez y ahora tiene 37 años y ella tiene 26, es chiquita”.

