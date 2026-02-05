Llegó la nueva misión del FMI para revisar la marcha del plan económico de Milei

El FMI evitó opinar sobre la polémica por la medición de la inflación

La visita del FMI se produce en medio de la polémica por la renuncia del extitular del INDEC, Marco Lavagna, por la decisión del presidente Milei y de Caputo de dar marcha atrás en la actualización del sistema de medición de la inflación (IPC), una variable a la que está atado casi todo el plan económico, monetario y al nuevo sistema cambiario que actualiza mensualmente por inflación del INDEC, las bandas por las que flota el precio del dólar.

Consultados por A24.com sobre la polémica desatada a partir de la decisión del Gobierno de Milei de dar marcha atrás en la nueva medición que había diseñado el INDEC, voceros del FMI prefirieron no opinar hasta que los técnicos de la misión emitan un veredicto a su debido momento.

El Banco Central (BCRA) tiene previsto publicar este jueves el informe sobre el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del mes de enero, que incluye las expectativas de distintos sectores del mercado sobre el índice de inflación, tasas de interés, actividad económica y PBI.

Según admitió en las últimas horas el ministro de Economía, Luis Caputo, tanto el presidente como él no estaban de acuerdo con el diseño de la nueva canasta de precios que había diseñado Lavagna para medir el IPC que incluía entre los nuevos rubros medidos los aumentos de tarifas de servicios públicos.

Caputo reiteró la postura crítica a la medición diseñada por Lavagna: "hay que medir peras con peras y manzanas con manzanas", argumentó para explicar la decisión de continuar un tiempo más con la misma medición que aplica el gobierno desde hace 2 años, sin cambiar variables que podrían poner en riesgo el proceso de "desinflación".

Caputo anticipó que va a diseñar una nueva muestra para medir la inflación con variables y ponderaciones actualizadas al uso y compras de las familias actuales, pero que hasta que eso se pueda aplicar, van a mantener el mecanismo actual de medición del índice de precios al consumidor, que data de hace 20 años.

El Gobierno vaticinó que “los aumentos irán cediendo de acá a junio” y que “la inflación debería ir a cero a mitad de año”, expectativas del Gobierno que no reflejaba el nuevo índice aplicado por Lavagna para la inflación de enero, situación que lo llevó a renunciar.

Los números que vino a revisar el FMI y los próximos vencimientos de deuda

En esta instancia, el Gobierno mostrará la evolución de dos variables troncales durante el último tramo de 2025: el superávit fiscal y la acumulación de reservas.

Sobre la primera variable, el resultado fiscal del año pasado marcó un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario cercano al 1,4% del PBI.

Este último es el indicador que mira el FMI para evaluar el cumplimiento de la meta, que fue pactada en 1,3% del producto, aunque el equipo económico había arrojado la posibilidad de llegar a 1,6% del PBI.

Sin embargo, la acumulación de reservas de 2025 quedó muy lejos del objetivo acordado, ya que se incumplió por US$11.085 millones, según el cálculo de la consultora PPI, por lo que el equipo económico debería pedir un waiver o perdón al organismo.

El FMI venía reclamando durante los últimos meses al Gobierno que modifique el sistema cambiario y monetario para comenzar a acumular reservas y durante enero el BCRA puso a prueba su poder de compra de divisas, adquiriendo unos 1157 millones de dólares.

De eso conversaron Caputo y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en su reciente encuentro en el Foro de Davos, durante un cruce no programado oficialmente: “Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, había expresado Georgieva ese día en un comunicado para llevar calma a los mercados, a partir de lo cual, el gobierno logró generar confianza en cumplir las obligaciones de deuda y bajó drásticamente el riesgo país.

Argentina necesita cumplir las metas trazadas por el FMI para que el organismo colabore en nuevos desembolsos que ayuden a cumplir los próximos vencimientos de deuda y evitar volver a caer en default.

El Gobierno ya cumplió en febrero con un desembolso de US$839 millones por el pago de intereses; a fines de abril vencen US$32.465, en mayo otros US$812 millones; en agosto vence otro pago de US$840 millones, en septiembre hay un vencimiento de casi US$800 millones, en noviembre US$835 millones y en diciembre el Gobierno deberá pagar otros US$343 millones al FMI.