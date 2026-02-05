Llegó la nueva misión del FMI para revisar la marcha del plan económico de Milei
La visita de los técnicos del organismo internacional se da en medio de la polémica por los cambios en el INDEC y la medición de la inflación, una cuestión clave para el resto de las variables económicas. Por ahora, el Fondo evitó opinar sobre el tema.
El FMI ya llegó a Buenos Aires para la segunda revisión del plan de Facilidades Extendidas firmado el año pasado (Foto: archivo).
Una misión del Fondo Monetario Internacional arribó en las últimas horas a Buenos Aires con el objetivo puesto en auditar la marcha del plan económico del Gobierno. Fuentes oficiales del FMI confirmaron este jueves a A24.com que “como parte del compromiso continuo, una misión técnica encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se encuentra actualmente en Buenos Aires para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV para Argentina”.
Aunque evitaron brindar más información sobre la agenda prevista por los técnicos, un vocero del organismo señaló que “la misión llegó a Buenos Aires en la mañana del 5 de febrero” y se informará sobre sus actividades “a su debido tiempo”.
En la Casa Rosada indicaron que el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, y el del Banco Central, encabezado por Santiago Bausili, recibirán a los técnicos en las próximas horas, y en esas reuniones “esperan superar la revisión de las metas del acuerdo firmado en abril de 2024 por la refinanciación de 20.000 millones de dólares”.
En el Gobierno prevén que después de esta misión técnica, el FMI apruebe las cuentas y previsiones establecidas en el programa, y destrabe un desembolso de 1000 millones de dólares que está demorado desde hace dos meses. Con ese dinero se buscará pagar próximos vencimientos de la deuda.
El FMI evitó opinar sobre la polémica por la medición de la inflación
La visita del FMI se produce en medio de la polémica por la renuncia del extitular del INDEC, Marco Lavagna, por la decisión del presidente Milei y de Caputo de dar marcha atrás en la actualización del sistema de medición de la inflación (IPC), una variable a la que está atado casi todo el plan económico, monetario y al nuevo sistema cambiario que actualiza mensualmente por inflación del INDEC, las bandas por las que flota el precio del dólar.
Consultados por A24.com sobre la polémica desatada a partir de la decisión del Gobierno de Milei de dar marcha atrás en la nueva medición que había diseñado el INDEC, voceros del FMI prefirieronno opinar hasta que los técnicos de la misión emitan un veredicto a su debido momento.
El Banco Central (BCRA) tiene previsto publicar este jueves el informe sobre el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del mes de enero, que incluye las expectativas de distintos sectores del mercado sobre el índice de inflación, tasas de interés, actividad económica y PBI.
Según admitió en las últimas horas el ministro de Economía, Luis Caputo, tanto el presidente como él no estaban de acuerdo con el diseño de la nueva canasta de precios que había diseñado Lavagna para medir el IPC que incluía entre los nuevos rubros medidos los aumentos de tarifas de servicios públicos.
Caputo reiteró la postura crítica a la medición diseñada por Lavagna: "hay que medir peras con peras y manzanas con manzanas", argumentó para explicar la decisión de continuar un tiempo más con la misma medición que aplica el gobierno desde hace 2 años, sin cambiar variables que podrían poner en riesgo el proceso de "desinflación".
Caputo anticipó que va a diseñar una nueva muestra para medir la inflación con variables y ponderaciones actualizadas al uso y compras de las familias actuales, pero que hasta que eso se pueda aplicar, van a mantener el mecanismo actual de medición del índice de precios al consumidor, que data de hace 20 años.
El Gobierno vaticinó que “los aumentos irán cediendo de acá a junio” y que “la inflación debería ir a cero a mitad de año”,expectativas del Gobierno que no reflejaba el nuevo índice aplicado por Lavagna para la inflación de enero, situación que lo llevó a renunciar.
Los números que vino a revisar el FMI y los próximos vencimientos de deuda
En esta instancia, el Gobierno mostrará la evolución de dos variables troncales durante el último tramo de 2025: el superávit fiscal y la acumulación de reservas.
Sobre la primera variable, el resultado fiscal del año pasado marcó un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario cercano al 1,4%del PBI.
Este último es el indicador que mira el FMI para evaluar el cumplimiento de la meta, que fue pactada en 1,3% del producto, aunque el equipo económico había arrojado la posibilidad de llegar a 1,6% del PBI.
Sin embargo, la acumulación de reservas de 2025 quedó muy lejos del objetivo acordado, ya que se incumplió porUS$11.085 millones, según el cálculo de la consultora PPI, por lo que el equipo económico debería pedir un waiver o perdón al organismo.
El FMI venía reclamando durante los últimos meses al Gobierno que modifique el sistema cambiario y monetario para comenzar a acumular reservas y durante enero el BCRA puso a prueba su poder de compra de divisas, adquiriendo unos 1157 millones de dólares.
De eso conversaron Caputo y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en su reciente encuentro en el Foro de Davos, durante un cruce no programado oficialmente: “Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, había expresado Georgieva ese día en un comunicado para llevar calma a los mercados, a partir de lo cual, el gobierno logró generar confianza en cumplir las obligaciones de deuda y bajó drásticamente el riesgo país.
Argentina necesita cumplir las metas trazadas por el FMI para que el organismo colabore en nuevos desembolsos que ayuden a cumplir los próximos vencimientos de deuda y evitar volver a caer en default.
El Gobierno ya cumplió en febrero con un desembolso de US$839 millones por el pago de intereses; a fines de abril vencen US$32.465, en mayo otros US$812 millones; en agosto vence otro pago de US$840 millones, en septiembre hay un vencimiento de casi US$800 millones, en noviembre US$835 millones y en diciembre el Gobierno deberá pagar otros US$343 millones al FMI.