Economía
BCRA
Dólar
RESERVAS

El BCRA compró la cifra más alta del año y acumula cerca de USD 2.000 millones en 2026

La entidad sumó USD 214 millones en la última rueda, alcanzó 28 jornadas consecutivas con saldo positivo y ya supera el 19% de la meta anual de reservas mientras el dólar mayorista retrocede.

En un contexto de retroceso del dólar mayorista, el Banco Central acumuló su racha más prolongada del año con saldo comprador y sumó este miércoles USD 214 millones, la cifra diaria más alta de 2026. Con esa operación, el organismo encadena 28 ruedas consecutivas con compras y supera los USD 1.900 millones en lo que va del año, más del 19% de la meta anual de reservas.

En lo que va de enero, el Banco Central superó los USD 1.1000 millones. (Foto: archivo).

El total adquirido en ese período asciende a USD 1.906 millones dentro de la llamada fase 4 del programa económico. Para intervenir, la autoridad monetaria emite pesos sin esterilizar, una estrategia orientada a sostener liquidez y evitar presión alcista sobre las tasas.

Las reservas internacionales se ubican en USD 45.307 millones tras un incremento diario de 75 millones. En el último mes, el stock llegó a USD 46.240 millones, el nivel más alto desde agosto de 2021, impulsado en parte por la suba del oro, que supera los USD 5.100 por onza. El metal precioso incide directamente en el balance del Central, que posee cerca de 1,98 millones de onzas troy.

Billete 2 dólares 3

El flujo comprador se sostiene gracias a la liquidación del agro y a emisiones de deuda corporativa. El BCRA estima que aún restan ingresar unos USD 3.600 millones provenientes de colocaciones externas de empresas, lo que ampliaría la oferta de divisas en el mercado oficial. Datos privados señalan que en 2025 compañías locales emitieron más de USD 20.000 millones, lo que contribuyó a estabilizar el tipo de cambio.

Las proyecciones oficiales para este año prevén adquisiciones netas de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, según evolucione la demanda de pesos y el ingreso de dólares. El presidente del organismo, Santiago Bausili, indicó que esas variables definirán el ritmo de acumulación.

El Central fijó además un límite diario de compras equivalente al 5% del volumen operado en el mercado de cambios para evitar distorsiones. En algunos casos ese umbral fue superado, algo que operadores atribuyen a transacciones concretadas fuera del circuito mayorista tradicional, una vía que la entidad confirmó que tiene habilitada mediante acuerdos directos con empresas o instituciones.

Las compras del BCRA en 2026

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones
  • 26 de enero: USD 39 millones
  • 27 de enero: USD 32 millones
  • 28 de enero: USD 33 millones
  • 29 de enero: USD 52 millones
  • 30 de enero: USD 23 millones
  • 2 de febrero: USD 39 millones
  • 3 de febrero: USD 57 millones
  • 4 de febrero: USD 44 millones
  • 5 de febrero: USD 126 millones
  • 6 de febrero: USD 51 millones
  • 9 de febrero: USD 176 millones
  • 10 de febrero: USD 42 millones
  • 11 de febrero: USD 214 millones

La cotización del dólar

En paralelo, el dólar mayorista cayó seis pesos y cerró en $1.400, su valor más bajo desde el 17 de noviembre, cuando cotizaba a $1.387. En el mes retrocede $47, una baja de 3,2%, y en lo que va de 2026 acumula un descenso de $55, equivalente a 3,8%.

El volumen negociado en el segmento contado alcanzó USD 591,5 millones, un monto elevado para esta época del año, ya que registros de ese nivel suelen aparecer recién desde abril, cuando crece la liquidación de exportaciones.

El techo de la banda cambiaria oficial se ubica en $1.581,83, por lo que el mayorista permanece a $181,83 de ese límite, una distancia cercana al 13% dentro del rango de flotación.

