El BCRA compró la cifra más alta del año y acumula cerca de USD 2.000 millones en 2026

Las proyecciones oficiales para este año prevén adquisiciones netas de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, según evolucione la demanda de pesos y el ingreso de dólares. El presidente del organismo, Santiago Bausili, indicó que esas variables definirán el ritmo de acumulación.

El Central fijó además un límite diario de compras equivalente al 5% del volumen operado en el mercado de cambios para evitar distorsiones. En algunos casos ese umbral fue superado, algo que operadores atribuyen a transacciones concretadas fuera del circuito mayorista tradicional, una vía que la entidad confirmó que tiene habilitada mediante acuerdos directos con empresas o instituciones.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

4 de febrero: USD 44 millones

5 de febrero: USD 126 millones

6 de febrero: USD 51 millones

9 de febrero: USD 176 millones

10 de febrero: USD 42 millones

11 de febrero: USD 214 millones

La cotización del dólar

En paralelo, el dólar mayorista cayó seis pesos y cerró en $1.400, su valor más bajo desde el 17 de noviembre, cuando cotizaba a $1.387. En el mes retrocede $47, una baja de 3,2%, y en lo que va de 2026 acumula un descenso de $55, equivalente a 3,8%.

El volumen negociado en el segmento contado alcanzó USD 591,5 millones, un monto elevado para esta época del año, ya que registros de ese nivel suelen aparecer recién desde abril, cuando crece la liquidación de exportaciones.

El techo de la banda cambiaria oficial se ubica en $1.581,83, por lo que el mayorista permanece a $181,83 de ese límite, una distancia cercana al 13% dentro del rango de flotación.