Con un dólar blue que roza los $500, el Gobierno busca calmar los mercados con "todas las herramientas"

En este contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa, ordenó poco después del mediodía "intervenir con todas las herramientas" para evitar que la escalada fuera mayor.

A pesar de la fuerte venta de bonos y reservas propiciadas por el Banco Central, no se pudo impedir que la divisa en el mercado marginal se ubique en torno del $495, se trata de 33 pesos por encima de la jornada anterior, que finalizó este lunes a 462.

Sergio Massa Telam.jpg Sergio Massa, ordenó poco después del mediodía intervenir con todas las herramientas a su alcance para evitar que la escalada fuera mayor. (Foto: archivo)

Desde el BCRA, encabezado por Miguel Ángel Pesce -cuestionado por propios y ajenos- se intervino fuerte en el mercado de cambios

El organismo terminó la rueda con compras por US$ 41 millones, menos del 50% del aporte del dólar soja, que este martes alcanzó los US$ 61,186 millones. En abril la máxima autoridad monetaria acumula compras por US$ 230 millones.

Al mismo tiempo, el titular del Palacio de Hacienda salió a confirmar que renegocia el anticipo de nuevos desembolsos con el FMI, que también habló de modificaciones en el programa con la Argentina.

Massa advirtió: "Vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina".

Además, anunció una investigación judicial sobre presuntas maniobras especulativas, e incluso a la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) enviaron inspectores a una compañía especializada en ofrecer productos en el mercado financiero, que hace 60 días había sido denunciada por la compra de bonos donde se presumían maniobras irregulares.

Evolucion dolar arg.jpg Evolución del dólar oficial y paralelo (blue) desde que Sergio Massa asumió al frente del Palacio de Hacienda. (Gráfico: dolarito)

El Gobierno buscará también cortar las internas y cerrar filas en apoyo a Massa

Tal como enumeró la periodista de A24.com Stella Gárnica, a la estrategia de apoyo a Massa se sumaron desde el entorno albertista, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi y culminó con un comunicado del FMI ratificando que hay avances en la renegociación para un adelanto de desembolsos previstos para este año, para fortalecer las reservas del Banco Central.

"En los momentos difíciles hay que tener templanza, dijo nuestro Ministro de Economía. Además, unidad y solidaridad. Como JGM, apoyo absoluto a Sergio Massa, para enfrentar los desafíos del presente y los que vendrán", dijo Rossi en su cuenta oficial en Twitter.

"Vamos a utilizar todas las herramientas del Estado para poner fin a esta ola de rumores y especulaciones que buscan generar ganancia para unos pocos y van contra todos los argentinos", repitió, en la misma línea que Massa, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en la misma red social.

gabriel-katopodis-2022jpg.webp Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, pidió que hace falta un gesto de los líderes del Frente de Todos: "Necesitamos que el presidente, Cristina y Massa se junten", planteó.

Pedidos de muestras de unión en el frente interno

Más tarde fue Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, quien pidió que hace falta un gesto de los líderes del Frente de Todos: "Necesitamos que el presidente, Cristina y Massa se junten", planteó.

Todo fue parte de la estrategia de la Casa Rosada y el palacio de Hacienda, para evitar un escenario de "desbande" de la economía, como había anticipado un día antes el propio presidente.

Massa pidió apoyo del FMI y lo recibió a través de un comunicado. Casi simultáneamente, ordenó a su hombre en el Banco Central, Marcos Cleri, intervenir fuerte en el mercado cambiario, ordenó allanamientos en empresas operadoras en la bolsa de Valores y anunció en redes sociales la decisión de "utilizar todas las herramientas del Estado a su alcance" para frenar la estampida.

