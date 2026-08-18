La China Suárez respondió a las versiones sobre Rufina con una contundente foto

Qué vaticinó una tarotista sobre la relación de la China Suárez y Mauro Icardi

Desde que hicieron pública su relación, Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron inseparables, envueltos en una conexión que ellos mismos definieron como “energética”. Pero detrás de las imágenes perfectas en Nordelta, todo indicaría que la historia no es tan armoniosa como aparenta.

En una reciente emisión del streaming de Martín Cirio, una tarotista lanzó una predicción que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo: el romance estaría cerca de su final. Consultada sobre si la actriz se separaría del futbolista, la especialista fue tajante tras leer las cartas: "Mirá, hay tormenta. Hay algo que está escondiendo. Ya está ocultando algo y se viene la separación".

La revelación más fuerte llegó cuando Cirio quiso saber qué era eso que la “Sangre Japonesa” estaría ocultando. Sin vueltas, la tarotista respondió: "Un macho. ¡Un macho! Un alfa, totalmente. Es lo que está escondiendo". Además, anticipó que ese secreto saldría a la luz muy pronto y que el vínculo actual "no tiene mucha duración".