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La China Suárez respondió a las versiones sobre Rufina con una contundente foto

Tras los dichos de Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, la China Suárez compartió una imagen junto a su hija Rufina.

18 ago 2026, 19:03
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La China Suárez y Rufina Cabré patinaron juntas en Estambul las fotos que compartió la actriz
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Una nueva versión sobre la vida familiar de la China Suárez generó repercusión en las últimas horas. Yanina Latorre aseguró que Rufina, la hija de la actriz y Nicolás Cabré, no tendría ganas de regresar a Estambul junto a su mamá y Mauro Icardi. Poco después, la China compartió una foto junto a la adolescente y dejó un particular mensaje en sus redes sociales.

En Sálvese quien pueda (América TV), Latorre contó la información que había recibido sobre la hija mayor de la actriz y explicó los motivos por los que, según esa versión, Rufina no querría regresar a Turquía. "A mí me dijeron que la nena más grande, Rufina, no quiere volver a Estambul, porque claro: está acá el papá, el hockey, es adolescente, no es fácil", dijo la conductora.

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En ese contexto, la China eligió mostrarse junto a ella a través de sus redes sociales y publicó una tierna postal de madre e hija durante una jornada de peluquería. En la imagen, ambas lucieron sus largas cabelleras y, con sus manos, formaron un corazón. "Día de peluquería con mi Rufita", escribió Suárez junto a la foto.

Sin hacer referencia directa a los dichos de Latorre, la actriz mostró así un momento de complicidad con su hija y dejó ver la cercanía entre ambas.

Qué vaticinó una tarotista sobre la relación de la China Suárez y Mauro Icardi

Desde que hicieron pública su relación, Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron inseparables, envueltos en una conexión que ellos mismos definieron como “energética”. Pero detrás de las imágenes perfectas en Nordelta, todo indicaría que la historia no es tan armoniosa como aparenta.

En una reciente emisión del streaming de Martín Cirio, una tarotista lanzó una predicción que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo: el romance estaría cerca de su final. Consultada sobre si la actriz se separaría del futbolista, la especialista fue tajante tras leer las cartas: "Mirá, hay tormenta. Hay algo que está escondiendo. Ya está ocultando algo y se viene la separación".

La revelación más fuerte llegó cuando Cirio quiso saber qué era eso que la “Sangre Japonesa” estaría ocultando. Sin vueltas, la tarotista respondió: "Un macho. ¡Un macho! Un alfa, totalmente. Es lo que está escondiendo". Además, anticipó que ese secreto saldría a la luz muy pronto y que el vínculo actual "no tiene mucha duración".

     

 

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