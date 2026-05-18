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La canasta de crianza subió por encima de la inflación en abril

Durante abril, todas las franjas etarias registraron aumentos por encima de la inflación mensual. El mayor costo se registró en la franja escolar.

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El mayor costo se registró en la franja escolar (Foto: archivo)

El mayor costo se registró en la franja escolar (Foto: archivo)

La canasta de crianza aumentó durante abril por encima de la inflación mensual y alcanzó valores superiores a los $650.000 para hogares con niños en edad escolar, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El índice general de precios fue de 2,6% durante el mes, mientras que la canasta mostró incrementos de hasta 3,5% según el tramo etario.

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De acuerdo con los datos oficiales, el valor mensual de la canasta de crianza fue de $511.763 para menores de un año, de $609.574 para niños de 1 a 3 años, de $520.413 para chicos de 4 a 5 años y de $654.221 para el segmento de 6 a 12 años.

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Aumentos en todas las franjas etarias

Entre marzo y abril, la canasta destinada a recién nacidos y bebés registró una suba del 3,5%, al pasar de $494.367 a $511.763. En el caso de los niños de entre 1 y 3 años, el incremento mensual también fue de 3,5%, luego de avanzar desde $589.099 hasta $609.574.

Para los chicos de 4 y 5 años, el aumento fue del 3,2%, con un salto de $504.267 a $520.413. En tanto, la canasta correspondiente a niños de entre 6 y 12 años también subió 3,2% y pasó de $633.857 a $654.221.

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El mayor costo se registró en la franja escolar. (Foto: archivo)

El mayor costo se registró en la franja escolar. (Foto: archivo)

La canasta superó el ritmo de la inflación

El indicador elaborado por el INDEC mide el costo mensual de bienes y servicios necesarios para la crianza de niños, niñas y adolescentes, incluyendo gastos de consumo y costos de cuidado.

Durante abril, todas las franjas etarias registraron aumentos por encima de la inflación mensual. Por su parte, el grupo de mayor edad volvió a concentrar el costo más elevado de mantenimiento dentro de la canasta de crianza, según los datos relevados.

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