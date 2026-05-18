La canasta de crianza subió por encima de la inflación en abril

Aumentos en todas las franjas etarias

Entre marzo y abril, la canasta destinada a recién nacidos y bebés registró una suba del 3,5%, al pasar de $494.367 a $511.763. En el caso de los niños de entre 1 y 3 años, el incremento mensual también fue de 3,5%, luego de avanzar desde $589.099 hasta $609.574.

Para los chicos de 4 y 5 años, el aumento fue del 3,2%, con un salto de $504.267 a $520.413. En tanto, la canasta correspondiente a niños de entre 6 y 12 años también subió 3,2% y pasó de $633.857 a $654.221.

crianza.jpg El mayor costo se registró en la franja escolar. (Foto: archivo)

La canasta superó el ritmo de la inflación

El indicador elaborado por el INDEC mide el costo mensual de bienes y servicios necesarios para la crianza de niños, niñas y adolescentes, incluyendo gastos de consumo y costos de cuidado.

Durante abril, todas las franjas etarias registraron aumentos por encima de la inflación mensual. Por su parte, el grupo de mayor edad volvió a concentrar el costo más elevado de mantenimiento dentro de la canasta de crianza, según los datos relevados.