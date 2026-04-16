Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina: el INDEC actualizó la Canasta de Crianza con los valores de marzo
El indicador reveló los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. El organismo volvió a marcar el paso creciente de los montos.
Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina.
El INDEC difundió este jueves los nuevos datos de la Canasta Crianza, un indicador clave que refleja cuánto dinero se necesita por mes para cubrir los gastos de niños y adolescentes. En marzo, con una inflación del 3,4%, el costo alcanzó cifras que vuelven a poner en foco el impacto económico de la crianza en los hogares.
Según el informe oficial, criar a un menor de entre 6 y 12 años demandó $676.431 mensuales, el valor más alto entre todas las franjas etarias.
El relevamiento detalla diferencias importantes según la etapa de crecimiento. Para los bebés, el costo mensual fue de $515.236, mientras que para niños de entre 1 y 3 años ascendió a $616.046. En el caso de los chicos de 4 y 5 años, la canasta totalizó $538.587.
De esta manera, los valores informados por el INDEC en marzo quedaron establecidos de la siguiente forma:
Menores de 1 año: $515.236
De 1 a 3 años: $616.046
De 4 a 5 años: $538.587
De 6 a 12 años: $676.431
Qué incluye la Canasta Crianza
El indicador combina dos componentes fundamentales: por un lado, el costo de bienes y servicios esenciales; por el otro, el valor del tiempo de cuidado requerido según cada edad.
Dentro de los gastos se contemplan rubros clave como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. Además, se incorpora una estimación del tiempo que implica el cuidado diario, medido en horas y valorizado económicamente.
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#DatoINDEC La canasta de crianza durante marzo de 2026 se valorizó en: - $515.236 para menores de 1 año. - $616.046 para infantes de 1 a 3 años. - $538.587 para los tramos de 4 y 5 años. - $676.431 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.