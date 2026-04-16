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Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina: el INDEC actualizó la Canasta de Crianza con los valores de marzo

El indicador reveló los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. El organismo volvió a marcar el paso creciente de los montos.

Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina. 

Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina. 

El INDEC difundió este jueves los nuevos datos de la Canasta Crianza, un indicador clave que refleja cuánto dinero se necesita por mes para cubrir los gastos de niños y adolescentes. En marzo, con una inflación del 3,4%, el costo alcanzó cifras que vuelven a poner en foco el impacto económico de la crianza en los hogares.

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Según el informe oficial, criar a un menor de entre 6 y 12 años demandó $676.431 mensuales, el valor más alto entre todas las franjas etarias.

El relevamiento detalla diferencias importantes según la etapa de crecimiento. Para los bebés, el costo mensual fue de $515.236, mientras que para niños de entre 1 y 3 años ascendió a $616.046. En el caso de los chicos de 4 y 5 años, la canasta totalizó $538.587.

De esta manera, los valores informados por el INDEC en marzo quedaron establecidos de la siguiente forma:

  • Menores de 1 año: $515.236
  • De 1 a 3 años: $616.046
  • De 4 a 5 años: $538.587
  • De 6 a 12 años: $676.431

Qué incluye la Canasta Crianza

El indicador combina dos componentes fundamentales: por un lado, el costo de bienes y servicios esenciales; por el otro, el valor del tiempo de cuidado requerido según cada edad.

Dentro de los gastos se contemplan rubros clave como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. Además, se incorpora una estimación del tiempo que implica el cuidado diario, medido en horas y valorizado económicamente.

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Bienes y servicios vs. costo del cuidado

En marzo, el costo mensual de bienes y servicios fue de:

  • $183.349 para menores de 1 año
  • $236.746 para niños de 1 a 3 años
  • $301.525 para chicos de 4 a 5 años
  • $374.042 para el grupo de 6 a 12 años

En paralelo, el costo del cuidado se ubicó en:

  • $331.888 para menores de 1 año
  • $379.300 entre 1 y 3 años
  • $237.063 entre 4 y 5 años
  • $302.389 entre 6 y 12 años
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El indicador reveló los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

Para qué sirve este indicador

La Canasta Crianza no solo permite dimensionar el costo real de criar a un hijo en Argentina, sino que además funciona como referencia para el Poder Judicial en casos de cuota alimentaria.

Con estos nuevos valores, el informe del INDEC vuelve a marcar el peso creciente de la crianza en el presupuesto familiar, en un contexto de inflación sostenida y ajuste mensual de los ingresos.

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