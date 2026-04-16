Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina: el INDEC actualizó la Canasta de Crianza con los valores de marzo

Menores de 1 año: $515.236

De 1 a 3 años: $616.046

De 4 a 5 años: $538.587

De 6 a 12 años: $676.431

Qué incluye la Canasta Crianza

El indicador combina dos componentes fundamentales: por un lado, el costo de bienes y servicios esenciales; por el otro, el valor del tiempo de cuidado requerido según cada edad.

Dentro de los gastos se contemplan rubros clave como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. Además, se incorpora una estimación del tiempo que implica el cuidado diario, medido en horas y valorizado económicamente.

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La canasta de crianza durante marzo de 2026 se valorizó en:

- $515.236 para menores de 1 año.

- $616.046 para infantes de 1 a 3 años.

- $538.587 para los tramos de 4 y 5 años.

- $676.431 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.



https://t.co/LIdAYzyz1Z pic.twitter.com/wqooTmnV11 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 16, 2026

Bienes y servicios vs. costo del cuidado

En marzo, el costo mensual de bienes y servicios fue de:

$183.349 para menores de 1 año

$236.746 para niños de 1 a 3 años

$301.525 para chicos de 4 a 5 años

$374.042 para el grupo de 6 a 12 años

En paralelo, el costo del cuidado se ubicó en:

$331.888 para menores de 1 año

$379.300 entre 1 y 3 años

$237.063 entre 4 y 5 años

$302.389 entre 6 y 12 años

indice-crianzajpeg.webp El indicador reveló los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

Para qué sirve este indicador

La Canasta Crianza no solo permite dimensionar el costo real de criar a un hijo en Argentina, sino que además funciona como referencia para el Poder Judicial en casos de cuota alimentaria.

Con estos nuevos valores, el informe del INDEC vuelve a marcar el peso creciente de la crianza en el presupuesto familiar, en un contexto de inflación sostenida y ajuste mensual de los ingresos.