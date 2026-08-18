Un auto cayó a un río con tres adolescentes y un policía protagonizó un dramático rescate

Frente a ese escenario, uno de los policías decidió ingresar al agua. El agente utilizó técnicas de rescate acuático para llegar hasta el menor y trasladarlo hacia un lugar seguro. En la costa lo esperaban otros dos efectivos, quienes recibieron al adolescente y comenzaron a asistirlo. El procedimiento terminó sin nuevos inconvenientes y los tres jóvenes lograron ser puestos a salvo.

Mientras aguardaban la llegada de una ambulancia, los policías mantuvieron resguardados y abrigados a los adolescentes debido al riesgo que representaba la exposición al agua y a las temperaturas bajo cero.

Cómo están los tres adolescentes tras caer al río

Luego del rescate, el servicio de emergencias médicas trasladó a los tres menores al Hospital Domingo Funes, donde fueron sometidos a distintos controles.

Dos de los adolescentes recibieron el alta médica después de ser evaluados. El tercero necesitó una atención más exhaustiva y fue derivado posteriormente a un centro médico privado, donde quedó en observación.

Investigan los motivos por los que el auto cayó al agua.

Las autoridades, en tanto, iniciaron una investigación para establecer por qué el Volkswagen Voyage perdió el control y terminó dentro del río.

Otro rescate: una camioneta cayó al Río de la Plata con una mujer y su hija

Un episodio similar ocurrió durante la madrugada del pasado 3 de abril en la avenida Costanera Rafael Obligado, cerca del acceso al complejo Costa Salguero, cuando una camioneta terminó en el Río de la Plata. En el vehículo se encontraba una nena de 11 años, mientras que su madre, de 29, logró descender antes de que el rodado llegara al agua, aunque sufrió un golpe en una pierna durante la maniobra.

La familia había llegado desde La Matanza con la intención de pescar durante la madrugada. Según el relato del propietario del vehículo, llevaban aproximadamente tres horas en el lugar cuando se produjo el incidente.

La mujer había ingresado a la camioneta para buscar su teléfono celular. Al sentarse en el lugar del conductor, el vehículo comenzó a desplazarse. Como no sabía manejar, perdió el control y la camioneta atravesó el sector de césped hasta terminar en el río.

La hija de la mujer se encontraba en el asiento del acompañante y dormía cuando el vehículo cayó al agua. El hermano de la joven madre se lanzó inmediatamente al río y logró rescatar a la menor. “Mi cuñado las saca del agua. Mi mujer sabe nadar pero mi hija no”, había relatado el propietario de la camioneta tras el episodio.

En el operativo participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos, el Grupo Especial de Rescate (GER), Prefectura Naval Argentina, agentes de Tránsito y personal del SAME.