El riesgo país llegó a los 500 puntos, su nivel más alto en más de dos meses

Fuerte retroceso de acciones y bonos

Los activos argentinos negociados en los mercados internacionales mostraban una rueda marcada por las pérdidas. Entre los ADR que cotizan en Wall Street, las bajas alcanzaban hasta 5,1%.

En Buenos Aires, el índice S&P Merval mostraba una disminución de 1,3% en moneda local. Medido en dólares, la pérdida llegaba a 1,9%.

Los bonos soberanos nominados en dólares tampoco escapaban a la tendencia y registraban retrocesos de hasta 1,7%. Ese movimiento ayudaba a explicar el nuevo salto del riesgo país.

Qué pasó con el dólar

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial que informa el Banco Nación se ubicaba en $1515 para la venta, luego de avanzar $5 durante la jornada. Por otro lado, el tipo de cambio comercial negociado entre bancos se operaba a $1491.

Los dólares financieros acompañaban la tendencia alcista. El MEP se negociaba a $1523,62, mientras que el contado con liquidación alcanzaba los $1580,05, con incrementos de hasta 0,6%.