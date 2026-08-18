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El riesgo país llegó a los 500 puntos, su nivel más alto en más de dos meses

El indicador financiero alcanzó su valor más alto desde junio. Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operan en baja, los bonos retroceden y el dólar avanza en todas sus variantes.

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El riesgo país volvió este martes a los 500 puntos básicos y alcanzó un nivel que no registraba desde el 10 de junio. (Foto: Reuters)

El riesgo país volvió este martes a los 500 puntos básicos y alcanzó un nivel que no registraba desde el 10 de junio. (Foto: Reuters)

El riesgo país volvió este martes a los 500 puntos básicos y alcanzó un nivel que no registraba desde el 10 de junio. El índice elaborado por JP Morgan sumó 11 unidades respecto de la jornada previa y consolidó la tendencia ascendente que mantiene desde comienzos de agosto.

Leé también El riesgo país volvió a subir y superó los 460 puntos: qué pasó con las acciones y los bonos argentinos
El riesgo país avanzó 3% en el día. (Foto archivo).

Entre los factores que explican la reciente escalada aparecen la proximidad de las elecciones y una serie de señales contrapuestas provenientes de la economía. Según especialistas del mercado, ese escenario provocó que los bonos argentinos dejaran de acompañar la dinámica que mostraron otros instrumentos similares de la región.

El índice elaborado por JP Morgan sumó 11 unidades respecto de la jornada previa. (Foto: archivo)

El índice elaborado por JP Morgan sumó 11 unidades respecto de la jornada previa. (Foto: archivo)

La evolución de esos títulos tiene un impacto directo sobre el riesgo país. Cuando los bonos pierden valor en el mercado, aumenta el rendimiento que exigen los inversores para mantenerlos y, en consecuencia, el indicador se eleva.

Durante este mes, el indicador acumuló un avance de 74 puntos y se distanció de los mínimos observados a mediados de julio. En aquel momento, los activos argentinos habían encontrado respaldo luego de la mejora en la nota crediticia del país otorgada por Moody’s.

Fuerte retroceso de acciones y bonos

Los activos argentinos negociados en los mercados internacionales mostraban una rueda marcada por las pérdidas. Entre los ADR que cotizan en Wall Street, las bajas alcanzaban hasta 5,1%.

En Buenos Aires, el índice S&P Merval mostraba una disminución de 1,3% en moneda local. Medido en dólares, la pérdida llegaba a 1,9%.

Los bonos soberanos nominados en dólares tampoco escapaban a la tendencia y registraban retrocesos de hasta 1,7%. Ese movimiento ayudaba a explicar el nuevo salto del riesgo país.

Qué pasó con el dólar

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial que informa el Banco Nación se ubicaba en $1515 para la venta, luego de avanzar $5 durante la jornada. Por otro lado, el tipo de cambio comercial negociado entre bancos se operaba a $1491.

Los dólares financieros acompañaban la tendencia alcista. El MEP se negociaba a $1523,62, mientras que el contado con liquidación alcanzaba los $1580,05, con incrementos de hasta 0,6%.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Superó los 500 puntos, nivel más alto desde junio.
  • Mercados: Acciones y bonos argentinos operan en baja en Wall Street y Buenos Aires.
  • Dólar: Avance en todas sus variantes, alcanzando $1580 en el contado con liquidación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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