¿Cuánto necesitó una familia porteña en mayo para no ser pobre y para ser de clase media?

En el caso de la Canasta Básica Total (CBT), que establece el tope de la pobreza, el incremento mensual fue de 4,60% y el interanual del 57,46%.

Mientras que la Canasta Total (CT), que en diferentes proporciones delimita al sector medio frágil, la clase media y los sectores acomodados, subió 4,54% en el mes y 58,58% en relación con mayo del año pasado.

El informe no incluye pago de alquiler de vivienda ni expensas

Los montos señalados no incluyen el pago de alquiler de vivienda ni de expensas comunes, por no ser considerados gastos de consumo. La evolución de las canastas en mayo reflejó el ajuste de tarifas de algunos servicios públicos, que no forman parte de los gastos de indigencia, razón por la que los sectores más vulnerables tuvieron el menor incremento porcentual del mes.

Sin embargo, la situación en la comparación interanual es la inversa, con un aumento superior de la Canasta Básica Alimentaria respecto de las canastas que miden la pobreza y la clase media.

A diferencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que reconoce solamente las categorías de pobres e indigentes, la Dirección porteña dispone de seis estratos sociales en su clasificación.

Los estratos sociales según el informe de Ciudad

518755.jpg

En mayo, los recursos necesarios para estar comprendidos en cada categoría fueron los siguientes:

Indigencia, hasta $ 54.380,23

Pobreza no indigente, de $ 54.380,24 hasta $ 99.653,24

Pobres vulnerables, de $ 99.653,25 hasta $ 123.052,91

Sector medio frágil, de $ 123.052,92 hasta $ 153.816,14

Clase media, de $ 153.816,15 hasta $ 492.211,67

Sectores acomodados, $ 492.211,68 o más.

El Indec dará a conocer la medición de las canastas de indigencia y de pobreza de mayo el próximo martes 21 de junio.

¿Cuánto alcanza con el Salario Mínimo, Vital y Móvil?

El Gobierno nacional oficializó el mes pasado la decisión de aumentar del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a 45.540 pesos, desde junio (en agosto será de $47.850).

Con la cifra actual, se necesitan un extra de $6.530,23 para sumarle al Salario Mínimo, Vital y Móvil y salir de la indigencia. Además, para se requiere un poco más que dos Salarios Mínimos, Vital y Móvil para superar la línea de pobreza vulnerable y algo más que tres sueldos mínimos para alcanzar el piso de la clase media.