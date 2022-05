Antonio Laje: "Cuanto más bruta sea la sociedad para esta clase de política es mejor"

"2022, región metropolitana, AMBA estoy hablando, es una locura. Yo insisto, deben creer que estoy loco, creo en serio que hay una estrategia sistemática de minar la educación: cuanto más bruta sea la sociedad para esta clase de política es mejor", indicó Laje.

"¿En serio vos crees que un docente así puede dar clase y un alumno puede aprender? Dejémonos de embromar, no nos tomen más de imbéciles. Basta, pongamos un freno nosotros como sociedad a esto. Todos los años pasa lo mismo: es un minar sistemático a la educación para tener una sociedad lo más bruta posible", siguió.

"Yo me voy a aburrir de escucharme y ustedes también pero no vamos a dejar de hablar del tema educación, esto es una verguenza. Acordémonos a la hora de votar, tenemos que cambiar a la política que está dañando a la educación hace muchos años. La Argentina sin educación no tiene futuro posible", manifestó el periodista.

"Relato Salvaje" en Palermo y la fiesta de Olivos como ejemplo

En la esquina de Paraguay y Jean Jaures un hombre destrozó con un palo que sacó de su auto los vidrios de un colectivo de la Línea 109 por una discusión de tránsito y Antonio Laje se refirió a este episodio y el precedente que marcó la fiesta de Olivos y la actitud del Presidente Alberto Fernández de violar el decreto que él mismo firmó y que no fue penado por la Justicia.

"Es un deterioro que viene hace tiempo y cada vez peor. Por eso creo que es gravísimo la Justicia avalando la fiesta de Olivos por tres millones de pesos. Cuando vos ves un presidente que te miente, que él hace lo que quiere violando el propio decreto que era durísimo, estábamos todos encerrados y la gente acompañaba a un familiar a un sanatorio y no lo veía nunca más. Y si se moría se moría", manifestó el conductor.

"Que un presidente haya mentido, haya violado su propio decreto, haya hecho lo que se le cantó el or.. -perdón la palabra pero es así-, y que la Justicia lo haya avalado yo creo que eso fue el punto de inflexión en muchos casos para decir: en este país yo hago lo que se me canta", continuó.

"Me parece gravísimo lo que pasó con Alberto Fernández. Insisto, esto es un deterioro que viene hace mucho tiempo, pero cuando vos cruzás límites de esa magnitud, ahí sí que no tenés vuelta atrás", remarcó Antonio Laje.

Y cerró: "Es un presidente que nos mintió todo un año porque negaba la fiesta hasta que apareció la foto y después una Justicia que te dice: no, pero en ese horario no estaba ejerciendo de presidente. Entonces sí creo que la gente ve eso y dice: vale todo".