La cara sucia y lánguida de la inflación: el hambre en Argentina

Según un informe de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y Caribe entre 2018 y 2020 aproximadamente 16 millones de argentino sufrieron hambre o quedaron sin un plato de comida por falta de recursos.

"Me alimento de las sobras que me deja la gente por aquí, hoy me dejaron una tarta", cuenta Diego. La pobreza en Argentina se ubicó en un 37,3 por ciento en el segundo semestre de 2021, que representan 10,8 millones de personas, con 2,4 millones de ellos en situación de indigencia, según informó el Indec.

En Argentina un existe un 6,1% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 8,2% de las personas. Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbano, por debajo de la línea de la pobreza se encuentran 2.633.905 hogares, que incluyen a 10.806.414 personas; y, dentro de ese conjunto, 578.282 hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, lo que representa 2.384.106 personas indigentes.

Con respecto al primer semestre de 2021, la incidencia de la pobreza registró una reducción de 3,3 puntos porcentuales (p.p.) tanto en los hogares como en las personas. En el caso de la indigencia, mostró una disminución de 2,1 p.p. en los hogares y de 2,5 p.p. en las personas.

El número de personas que se saltean a diario e involuntariamente alguna de las comidas recomendadas para una dieta mínima, quedan sin posibilidad de adquirir alimentos o pasan en ayunas, pasó de 8,3 millones al final del gobierno de Cristina Kirchner a casi el doble en el primer año de Alberto Fernández.

Los sectores más vulnerables de la población tienen un ingreso familiar de apenas $ 20.663 pesos al mes aproximadamente, mientras que la canasta básica supera los 30 mil pesos.