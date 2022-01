Default y devaluación, los dos grandes temores del mercado hoy

En las últimas horas, el BCRA giró u$s 540 millones por el vencimiento de deuda emitida por Martín Guzmán pero a fin de mes existe otro vencimiento con el FMI en concepto de intereses por u$s 720 millones. En febrero se deben pagar u$s 195 millones al Club de París y otros 400 millones al FMI. El 22 de marzo es la fecha clave: ese día vencen u$s 2.800 millones con el Fondo y no hay posibilidad de cancelarlos con las reservas del BCRA.

Cuál es el mayor temor del Gobierno en la economía

El temor en el gobierno es que la falta de acuerdo con el FMI y las perspectivas de un default argentino gatillen una mayor presión cambiaria en febrero. Los importadores buscarán acelerar compras al exterior y los exportadores buscarán ralentizar sus ventas o liquidaciones al tipo de cambio oficial.

Por ello no sorprenden las nuevas restricciones adoptadas por el BCRA la semana pasada limitando el acceso al mercado de cambios a las automotrices y a los importadores de servicios del exterior.

Volviendo a los interrogantes iniciales, es prácticamente imposible que el gobierno logre acordar con el FMI antes de marzo. Por ende es altamente probable que la Argentina entre en atraso o default con el FMI en dos meses.

Para que se avance en un entendimiento la primera señal que debería sobrevenir es la llegada de una misión técnica del FMI al país. Prácticamente el diálogo entre Guzmán y el staff del FMI está cortado.

Más difícil resulta estimar el otro interrogante, acerca de un salto en el tipo de cambio oficial durante este verano. En lo que va de enero, la entidad que preside Miguel Pesce viene sobrellevando mejor a lo previsto las intervenciones en el mercado oficial de cambios.

La liquidación del campo, por el trigo, es una gran ayuda. Pero dentro del propio BCRA saben que se trata de una batalla diaria. Lo que está claro es que se presenta extremadamente difícil.