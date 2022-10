Día de la Madre: en el último año los regalos aumentaron hasta un 127% y el gasto promedio es de $7.500

Indumentaria y calzados

El rubro más elegido es indumentaria, que tuvo un aumento del 127% en el último año y del 331% respecto a los precios de 2020. Por ejemplo, una remera salía $1.250 en el 2020 y ahora cuesta en promedio $5.000. En el caso de un jean, la escalada de precios fue de $2.250 a $9.690.

image (7).png

El siguiente regalo más elegido es calzado, que tuvo un aumento acumulado entre el 2020 y 2022 del 243%. Para graficar, este año, comprar unos stillettos sale $12.870; y las sandalias, $13.772.

image (8).png

Perfumería, flores y tecnología

En el caso de que, la elección del regalo por el Día de la Madre sea un perfume, un artículo de producción nacional ronda los $5.000, mientras que uno importado supera los $25.000. Es decir, respecto al año pasado los valores prácticamente se duplicaron.

perfumes precios - FOCUS MARKET.png

Un ramo de flores oscila entre los $3.000 y $6.000, dependiendo de si son una docena de rosas o surtido. También hay opciones más accesibles, y una vara está entre los $300 y $900 la unidad.

En el caso del rubro Tecnología, se puede tomar como parámetro un celular de gama media, que registra un aumento acumulado entre el 2020 y 2022 del 123%, ubicándose en un promedio de $216.000.

Otro ejemplo es el de las tablets de gama media-alta, que solo en el último año aumentaron un 84%. En promedio valen $46.000.

image (9).png

La opción del desayuno

Otra variable por la que pueden optar es el agasajar a las madres en su día con una bandeja de desayuno a domicilio, cuyo valor ronda los $4.000 y contiene: 2 infusiones de té, 2 scons, 2 bizcochos de fruta, 2 madeleines, 2 alfajores de chocolate, 2 cookies, 2 macarons y 1 mini cake.

Lo cierto es que el panorama económico e inflacionario parece no ayudar al festejo. "Se da en un mes donde la inflación no cede y el salario privado y no registrado pierde frente a la variación de precios. Además, octubre será récord en aumentos de servicios, por lo que le ganará a la variación de precios en bienes restando capacidad de consumo", detalló Di Pace.

Y en este contexto, es que los comercios buscan ofrecer promociones, descuentos y opciones de financiamiento a los consumidores para estimular la demanda.