Diálogos con "José Tasa": entre la insistencia con bonistas y la mira en el FMI

El rumbo de la economía argentina despierta mayores preocupaciones por la aprobación de la Ley de Teletrabajo, la inflación, el desempleo y ahora el posible fracaso de las negociaciones con los acreedores. El experto financiero que se escuda tras el seudónimo de José Tasa recomienda suma cautela en lo financiero a la luz de los últimos acontecimientos. La pandemia, por otro lado, no da señales de haber pasado al otro lado de la curva de contagios.

Periodista: Horas decisivas en la negociación con bonistas…

José Tasa: Martín Guzmán insiste en un reportaje en Página 12 en que no mejora oferta y que si no hay acuerdo abandonan el diálogo y van a sentarse con el FMI. Suena poco creíble porque la negociación con el FMI va a ser más difícil que con los bonistas. Ahí el staff del organismo va a poner metas fiscales y monetarias trimestrales para cumplir, las cuales van a ser muy exigentes para el paladar kirchnerista. Tenga en cuenta que estamos con un rojo fiscal del 10% del PBI financiando mayormente con emisión monetaria. ¿Usted piensa que el FMI además puede avalar un acuerdo si no hay diálogo con los acreedores privados?

Periodista: Evidentemente no

José Tasa: Pero igual no quita que vayan en ese sentido. Convengamos que la racionalidad no está primando en las últimas decisiones. Recién hablé con zoom con operador argentino en Nueva York que está al tanto de las negociaciones. Me aseveró sin dudar de que las declaraciones de Guzmán y notas similares en otros sitios son para la tribuna doméstica. Que sigue habiendo diálogo entre las partes. Veremos qué sucede en las próximas horas. En el entorno de Cristina me dicen que la oferta no se puede mejorar más. Es la que manda. La solución intermedia sigue siendo prorrogar oferta hasta fines de agosto y evitar quemar las naves. Le recuerdo que el paso del tiempo beneficia a los bonistas que siguen devengando intereses altos.

Periodista: ¿Qué puede pasar en los mercados?

José Tasa: Si no se extiende la fecha de vencimiento de la oferta puede haber una caída de 20% en los bonos argentinos. La lectura va a ser que el gobierno quemó las naves. Así de simple. Eso si extienden la oferta más de lo que estamos viendo hasta ahora. En el mercado cambiario observe que se recalentaron el viernes los dólares Bolsa y “contado con liqui” que cerraron a 127 y 128 dólares respectivamente. El blue se operó a 138 pesos. Hay muchos pesos dando vuelta y buscando refugio contra la inflación. Crecen ventas de autos contra pesos, electrodomésticos, materiales para la construcción y todo los productos cuyos precios están atados al tipo de cambio oficial.

Periodista: ¿Cuánto más puede durar la opción de comprar 200 dólares al público al cambio oficial?

José Tasa: Por ahora sigue. Fueron 3,3 millones de personas en julio los que aprovecharon ese “hot sale” del BCRA. Equivale a un obsequio de 660 millones de dólares y una ganancia a todos los que participan de $19.800 millones a los precios del viernes. Cada uno que compra gana 6.000 pesos al venderlos automáticamente en el blue. Pensar que la diferencia con bonistas es de sólo 300-400 millones de dólares al año. Algo no cierra, ¿no? Mientras haya superávit comercial puede ir sobreviviendo el actual esquema comercial, pero en el BCRA le apuntan a Guzmán por su lentitud en la negociación con los bonistas. Y hay ruido en mercados también por la reforma judicial.

Periodista: ¿Por qué?

José Tasa: Está todo lo político muy complicado. La balacera en el Congreso entre oficialismo y oposición va en aumento. Están muy justos hoy para aprobar la reforma judicial. Y la calle está pesada con ese tema, que puede derivar en un Vicentín temporada 2. Quizás la presión mediática contra la reforma puede hacer frenar esa iniciativa. Pero la maquinaria kirchnerista ya está en camino. Quizás el ruido económico la frene también…

Periodista: ¿Por qué lo dice?

José Tasa: El dólar va a ir en ascenso y ni le cuento si se demora arreglo con bonistas. Y los datos de inflación también. Creo que julio va a estar arriba del 2% cuando se informe el dato a mediados de agosto. De creación de puestos de trabajo ni hablar. Todo lo contrario. Con una economía cayendo a un ritmo del 10% en su PBI, alta inflación y desempleo, me sorprendería que avances proyectos judiciales. Creo que vamos a una erosión gradual del poder político de Alberto Fernández si no da un giro velozmente.