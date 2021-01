Diálogos con "José Tasa": el bitcoin, dólar y el desafío de frenar la inflación en el 2021

Martín Guzman pidió colaboración a los ministros de Economía del G-20 para avanzar en las negociaciones con el FMI (Foto: Ministerio de Economía)un acuerdo con el FMI

Primer encuentro del año con el experto financiero, que para mantener el anonimato, utiliza el seudónimo de José Tasa. De lo único que se habló en mercados en medio de los feriados del Año Nuevo es del bitcoin. Su cotización, ya arriba de los 33.000 dólares, gatilla las preguntas típicas tras multiplicar su valor casi por tres en apenas dos meses. Obviamente surgieron en la conversación, los temas recurrentes sobre la Argentina, desde el FMI hasta el dólar, tan repetidos como aburridos. Desde Miami, donde se recluye 14 días, mantiene postura negativa sobre los papeles argentinos y cautelosa sobre las bolsas norteamericanas.

Periodista: Año Nuevo, ¿ganancias nuevas?

José Tasa: En las bolsas de Nueva York va a ser difícil repetir alzas de 15% o más del 2020. Me parece que todo lo positivo ha sido descontado ya. Me refiero al efecto de la vacuna obviamente. Acá en Miami hay fuertes quejas por la lentitud del proceso de vacunación, y las colas en algunos condados llegaron a ser de casi dos kilómetros para conseguir aplicarse la primera dosis. Del esquema de “el que primero llega, primero se vacuna” están pasando al de agendar turnos de vacunación. Pero igual el sistema se satura.

Como en Buenos Aires, hay encuentros sin barbijo lamentablemente, y los contagios van en ascenso. En California es donde se observa el epicentro de la pandemia. Hay mucha preocupación porque como dice aquí el experto Anthony Fauci, tras las fiestas de fin de año, van a ver en diez días más casos, más contagios, y lamentablemente más muertes. Va a haber que digerir esos números. No creo que en Argentina sea diferente.

Periodista : ¿Cambiará algo con Biden?

José Tasa: No creo. Por lo pronto tanto Biden como Trump están inmersos en la elección de senadores en Georgia, en la que se determinará si los republicanos mantienen la mayoría en esa cámara o bien los demócratas logran el control total del Congreso. Es muy importante para la política norteamericana lo que suceda en las próximas horas, el 5 de corriente, en Georgia. Después hasta el día 20, que es la fecha formal de asunción de Biden, se paraliza todo. Pero acá todo el mundo habla en lo financiero del bitcoin.

Periodista: ¿No está ya en modo “burbuja”?

José Tasa: Puede ser pero lo mismo decían cuanto estaba a 23.000 y ahora está 43% arriba. Me gustó un informe de CME Group que hicieron Bluford Putnam y Erik Norland con los aspectos económicos detrás de este fenómeno. En primer lugar, está la certeza de la oferta de esta criptomoneda, limitada, pero del otro lado está la incertidumbre de su demanda. Nunca va a haber más de 21 millones de bitcoins en circulación.

Precisamente como la oferta es limitada es que se ven esas fuertes variaciones en los precios, algo que no sucedería con elasticidad de oferta. Es muy difícil que el bitcoin reemplace a las monedas como el dólar, euro o el yen. Imposible le diría. Es muy probable eventualmente que, de ser necesario, los bancos centrales emitan sus propias criptomonedas. Dicho esto, veo en el mediano plazo al bitcoin más como una reserva de valor, una suerte de oro digital, que como medio de pago.

Periodista : ¿Pero va a subir más?

José Tasa: Creo que en la medida en que la pandemia siga azotando las economías y los bancos centrales inyectando más liquidez, dólares, euros o lo que sea, vamos a seguir viendo subas en el bitcoin.

Periodista: ¿Y de la Argentina qué se dice?

José Tasa: Lo mismo de siempre: no existe. No está en los análisis de los fondos de inversión. Puede ser que los bonos tengan más para subir a estos precios que para caer, pero lo cierto es que no está en el radar de los administradores de carteras. Y esa opinión es sobre los bonos argentinos que cotizan en Nueva York. Imagine lo que pueden llegar a responderle si usted le sugiere operar en Buenos Aires.

Imposible con el cepo actual y la falta de credibilidad que tienen los hacedores de política económica. Y si a ello le suma que es un año electoral. Un dato que pasó desapercibido es el de la Di Tella, el de “Confianza en el Gobierno”. Está casi por debajo del mínimo que tuvo Macri. Falta una eternidad para las elecciones legislativas. Va a haber mucho ruido en el interín.

Periodista : ¿El dólar?

José Tasa: Comienza ahora una larga caminata en el desierto, me refiero a la oferta de dólares, hasta fines de marzo por lo menos, que llegan las liquidaciones de dólares de la soja. Fíjese el salto que dio el blue en los dos últimos días del año. Va a ser un verano caliente en lo cambiario y el BCRA deberá devolver los dólares que compró en diciembre.

Algo va a tener que hacer con las tasas de interés, si lo dejan. Imagínese la reacción de Cristina si el BCRA sube cinco puntos la tasa. Lo único que podría aportar algo de calma en lo financiero a la Argentina es un acuerdo con el FMI. Pero hoy está muy distante. El FMI tampoco tiene una alta credibilidad en Wall Street, pero en el caso argentino, implica por lo menos ponerle un marco de política económica a los próximos tres años. Pero le repito, para mi es un milagro si ese acuerdo se firma antes de abril.

Periodista : ¿Por?

José Tasa: Fíjese las últimas dos medidas del 2020. Prohíben exportaciones de maíz para frenar el aumento en la carne. Y también prohibieron el aumento en las prepagas. Van a seguir las prohibiciones y controles de todo tipo. Nada de eso tendrá efecto en frenar la inflación. Así es imposible que haya acuerdo con el FMI. En el interín hay un impuestazo silencioso, en Bienes Personales. No ajustan por inflación la base a partir de la cual se empieza a pagar. Por ende, más personas deberán pasar a tributar. En teoría.

Periodista: ¿Por qué en teoría?