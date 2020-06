Diálogos con "José Tasa": el camino incierto de Vicentin y las inversiones a la espera de señales

Planta de Vicentin en la provincia de Santa Fe (Foto: Sebastián Granata / Télam)

El periodista dialoga una vez más con el experto financiero que se camufla tras el seudónimo de José Tasa. Mientras se recalienta la batalla del Gobierno por Vicentín, se suman más dudas sobre la economía a futuro. Se viene esta semana la resurrección del diálogo con los bonistas tras el rompimiento de las relaciones del jueves pasado. Por si fuera poco, se ingresa en la etapa más peligrosa de la pandemia con la cantidad de contagios que amenaza espiralizarse en la provincia de Buenos Aires.

Pese a celebrarse el Día del Padre, el experto financiero se hace una pausa y brinda su opinión sobre todos estos candentes temas. ¿Qué hacer con las inversiones?

Periodista: Pandemia, deuda y ahora Vicentín...

José Tasa: Pareciera que nos encanta meternos en problemas. Hay que prestar atención porque lo de Vicentín es un camino que no sé sabe hasta dónde puede llegar. Abarca temas económicos, sociales, políticos, ideológicos. Innecesariamente. El juez en lo Comercial Lorenzini no podía haber hecho otra cosa que reponer a los directores originales de la empresa. El DNU de Alberto Fernández era muy difícil de defender. Me aseguran en Santa Fe que el juez va a rechazar esta semana también el pedido de intervención de la IGJ de Santa Fé que motoriza el gobernador Perotti. Se va a basar en los mismos fundamentos del fallo del viernes.

Periodista: Igual Alberto Fernández dijo que iba a avanzar en la expropación

José Tasa: Veremos. Igual el proyecto no ingresó aún en el Senado. Y lo mismo dijeron con el proyecto para gravar a las Personas de Alto Patrimonio en la Argentina y aún ni siquiera se presentó en Diputados. Me parece bien igual que prime cierta racionalidad y y se dé marcha atrás cuando el costo de aprobar una medida sea mayor al beneficio. Y aún ganando se transforma en victorias pírricas. Imagínese que el Gobierno logra la expropiación de Vicentín. ¿Qué gana? Y del otro lado, ¿cuánto perdió?

Un ex banquero amigo me decía que estaba cerrando la inversión de un fondo en la construcción de una nueva torre en Puerto Madero. Frenaron todo en el exterior al conocerse lo de Vicentín. Hoy el costo de la construcción en dólares está regalado en Argentina y apenas se libere la cuarentena, el sector revive. Pero claro, siempre que no espanten inversores con noticias.

Periodista: ¿Cómo ve la economía?

José Tasa: Muy difícil. Fíjese que ya las empresas no pueden mantener los precios máximos o el programa de Precios Cuidados. Esta semana hay reuniones en la COPAL, la Cámara de Empresas Alimenticias, y en la UIA. La pandemia hace estragos cada semana en sectores vinculados al consumo, turismo, etc. Lo peor es que tras casi cien días de cuarentena no se ha podido frenar la curva de contagios. Entonces la gente reacciona y se cuestiona todo. Crece la "cuarentena blue", es decir las actividades por fuera de la cuarentena. Otros buscan reencauzarse y se dedican a otras actividades.

El temor sigue siendo la provincia de Buenos Aires, dado que los casos ahí pueden crecer de manera exponencial. Ese es el gran miedo del Gobierno. Pero recién hace una semana se empezaron con los tests a mayor escala. Y siguen siendo insuficientes. El problema en una epidemia es que el tiempo vale oro. Si no se testea masivamente y se aíslan los casos positivos de entrada, después es tarde.

Periodista: ¿Cómo ve la renegociación eterna de la deuda?

José Tasa: Esta semana volvemos a las andadas. Más de los mismo. Igual el tiempo como siempre juega en contra del Gobierno. La oferta la extendieron ahora hasta el 24 de julio. El 30 de julio es el último día para pagar los bonos Descuento que vencen un mes antes. Los tenedores de esos papeles son más agresivos y los Discount del 2005 y 2010 tienen cláusulas más fáciles para iniciar juicios.

Por ello no es como dice Alberto Fernández que si no se soluciona la deuda, no hay problema porque "igual a la Argentina no le van a volver a prestar dinero". Hay otros efectos. En primer lugar los juicios avanzan. Y luego se contagia a las empresas. Recuerde que YPF tiene que pagar 1.000 millones de dólares de vencimiento en marzo próximo por ejemplo. No creo que querramos que YPF entre en default también.

Un empresario del sector energético me dijo que tenía todo listo para una inversión de 400 millones de dólares para el segundo semestre pero siempre que se salga del default. Hay muchas cuestiones atadas a la deuda y su salida exitosa. Yo me mantengo en mi postura: va a haber acuerdo. Lo que pasa es que el gobierno se mueve en "slow motion".

Periodista: ¿En qué hay que invertir?

José Tasa: A mi me siguen gustando las acciones de EE.UU. Quizás algunos ADR de bancos argentinos pero siempre para entrar y salir rápido. El dólar está calmo pero por cuarentena y porque hay gente trayendo dólares para comprar autos y pagar deudas. En pesos no me gusta nada. La tasa es baja y el riesgo es alto. Los bonos argentinos pueden subir más pero es lo mismo que las acciones, sólo para entrar y salir rápido.