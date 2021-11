Diálogos con "José Tasa": ¿qué hay detrás de la caída de los papeles argentinos y el plan económico plurianual?

Periodista: No tiene piso la caída de los papeles locales…

José Tasa: Los bancos no atraen porque existe un gobierno anti sistema financiero. Si pudiera, intervendría al 100% a los bancos privados. Fíjese que les obliga a pagar una tasa mínima a los depositantes y les pone un techo a la que pueden cobrar por los préstamos que otorga. Por si fuera poco, les reduce la capacidad de dolarizarse, lo que los deja muy vulnerables a una devaluación. El Galicia vale 9,26 dólares en Nueva York, con caída de más del 3% hoy. Piensa que cotizó a casi 75 a fines del 2017. Su valor de mercado es menor a los u$s 2.500 millones. Una lágrima. Pero el resto de las empresas argentinas cotizantes no son muy diferentes. Miremos ahora YPF. Vale u$s 3,82 en Nueva York y llegó a tener un máximo de casi 40 dólares cuando Kicillof era ministro y casi logra un arreglo con acreedores. ¿Se acuerda? Desde ahí todo fue decadencia. La petrolera vale u$s 3.300 millones. A Repsol, por el 51% que se le había expropiado, le dieron u$s 6.000 millones en bonos… Pésimo negocio.

Periodista: El problema es que no se sabe hasta cuándo pueden caer las acciones argentinas…

José Tasa: Coincido. No tengo idea del piso. Supongamos que hay default con el FMI en marzo, lo que para mi es altamente probable, ¿cuánto valen las acciones? Supongamos que el gobierno se ve obligado a devaluar en el verano como mínimo 30%, lo que para mi es altamente probable también… ¿cuánto valen? Hay muchos nubarrones en el horizonte y su ocurrencia no está incorporada en los valores actuales de las acciones argentina. Obviamente todos pensamos que de acá al 2023, cuando asuma un gobierno seguramente más idóneo que el actual, las acciones se deben recomponer. Pero en el interín habrá ruido y con volumen alto.

Periodista: ¿En qué puede impactar un default con el FMI?

José Tasa: Más allá del ruido que genere en el mercado cambiario, creo que gatilla el freno del crédito externo de organismos internacionales al país. También el sector privado sufrirá ese corte de créditos. La semana pasada hablando con un empresario fueguino, de aquellos que producen en la isla, me dijo que si hay default con el FMI inmediatamente se le corta el crédito de proveedores para importar. Todo lo debe pagar cash. Afecta la actividad económica.

Periodista: Pero ahora Martín Guzmán destaca que va a enviar al Congreso el plan plurianual que va a estar en línea con el FMI.

José Tasa: Humo. Las proyecciones estarán infladas seguramente, tanto de crecimiento de la economía como de la recaudación impositiva. Lo harán para no ajustar la economía. Y la aprobación por parte del Congreso se hará para mostrar al FMI cierta unidad o apoyo de la oposición al plan. Pero lo que veo es que el diálogo con la oposición está roto y que además, aún saliendo aprobado, el staff del FMI no avalará proyecciones irreales. Ya al Fondo no le preocupa un default o atraso en los pagos de la Argentina. Al contrario le diría: le preocuparía la implicancia de acordar un programa con un gobierno populista, interventor en toda la economía, con precios controlados y brecha cambiaria. Fíjese lo que es la nafta en la Argentina versus lo que sucede en los países vecinos.

Periodista: Se vienen aumentos.

José Tasa: Seguro. La duda es cuándo. La nafta está atrasada como mínimo 25% en su valor. Y ello sin contar el impacto de una posible devaluación. Recuerde que la brecha es de más del 100%. No hay que olvidar la difícil situación social, porque en el “rodrigazo” de 1975, la pobreza era menos de la mitad de la actual. Todo muy difícil. Encima uno observa al gobierno insistiendo en medidas que no sirven. Fíjese la entrevista de Roberto Feletti este fin de semana en la que recomienda aplicar retenciones a las exportaciones como mecanismo anti inflación. Lo peor fue la decisión de congelar el precio de la carne todo este fin de semana largo. Insólito. Como si sirviera para algo. Son señales de lo perdido que está Feletti. La inflación tiene un piso de 3% mensual y se viene un diciembre en el que la emisión del BCRA va a ser récord.

Periodista: Al menos Wall Street no está complicado…

José Tasa: Hubiera esperado una corrección importante pero sigue sostenido el mercado. Fíjese lo que es continuidad y respeto a las instituciones que Biden hoy confirmó la designación de Jerome Powell por otros 4 años más. Su mandato al frente de la Reserva Federal vencía en enero.

Periodista: ¿Cómo ve al bitcoin?

José Tasa: El anuncio más importante fue el de Marcos Galperín de hoy en el sentido que los usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago en Brasil pueden comprar y guardar criptomonedas. Increíble. El bitcoin está ahora en u$s 56.000 pero no lo veo saltando fuerte. Está digiriendo las ventas de los que ganaron mucho en dos meses. La de siempre: se queda estable un tiempo y después vuelve a quebrar máximo.