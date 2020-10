Diálogos con "José Tasa": qué puede pasar con el dólar blue y la brecha cambiaria

Una nueva semana de entrevista con el experto financiero que se esconde bajo un seudónimo

Nuevo encuentro con José Tasa, el gurú de los mercados locales. El experto que se camufla detrás de ese seudónimo pone luz sobre lo que se viene con el dólar y las medidas del BCRA. Como siempre sucede en épocas de alta incertidumbre, corren versiones de todos los colores, la mayoría de ellas disparatadas. En una semana cortada, pero con un martes 13, dialogamos vía zoom con Tasa, quien estaba munido de alta información.

Periodista: Hay muchas versiones dando vuelta sobre lo que ocurrirá con el dólar.

José Tasa: Cuando el dólar blue se dispara tanto genera inmediatamente dudas sobre renuncias y medidas del BCRA. La situación se hace difícil de mantener para el gobierno. Y las expectativas de devaluación son mayores, no sólo en probabilidad de ocurrencia sino en el tamaño de la misma. Este fin de semana salieron varios funcionarios a coro para asegurar que el valor del dólar oficial estaba OK. Que no había atraso cambiario. Entonces tenemos dos problemas: el tipo de cambio oficial y además, que el gobierno no ve el problema. Es delicado porque la solución se demora. Me parece que vamos a una brecha mayor con el dólar blue. Se viene una etapa de negación del problema por parte de Alberto Fernández.

Periodista: Circularon versiones de que iban a habilitar más al dólar Bolsa o el “CCL".

José Tasa: Recién acabo de hablar con directores del BCRA. En relación al artículo de Clarín que señaló que el BCRA apuntaba a que el público vendiera dólares en la Bolsa, ellos sostienen que la posibilidad de vender dólares a través del mercado bursátil está abierta desde mediados de septiembre, cuando se eliminó el “parking” (la obligación de mantener los bonos que se utilizan una determinada cantidad de días) para personas humanas. Se pueden vender los dólares ahorro comprados antes del 15 de septiembre y las personas que compraron dólares ahorro después del 15 de septiembre tienen que esperar 90 días. No pueden vender tampoco el stock previo. Hay algunos bancos que están incorporando la forma de operar más simple por las app, pero no hay ningún cambio ni desdoblamiento. Tampoco está previsto sacar ninguna nueva norma ni conversaciones sobre el punto.

Periodista: Es decir que no habrá más medidas.

José Tasa: No por ahora. La preocupación central del gobierno era la pérdida de reservas. Y ahora están perdiendo 30 millones por día. Es decir que corrieron el “deadline”, la fecha de extinción, para un par de meses adelante. El problema es el de siempre en la Argentina. Hay fuerte emisión de pesos y la habrá. Existen expectativas de que ello siga ocurriendo en 2021. Entonces el sector privado reacciona. El público y las empresas se vuelcan al dólar como protección. El BCRA empieza a perder reservas porque no quiere devaluar. Se ponen trabas a las importaciones, se obliga a exportadores a liquidar y se agudiza el cepo. El superávit comercial y de cuenta corriente se evapora.

Si se restringe el tipo de cambio oficial, el público busca protección en el blue. Allí nada puede hacer el gobierno. La corrida cambiaria está desatada. Fíjese que si se sube la tasa en pesos del plazo fijo, eso no impacta en el público. Quiere dólares a toda costa. Y el que los tiene, no los vende a ningún precio. Por ahora no veo la razón para que se frene la suba del blue. La famosa “v”, velocidad de circulación del dinero, comenzó a despertarse.

Periodista: Hubo versiones de cambio de ministros y que volvía Lavagna…

José Tasa: Poco serio todo. El viernes una vez más Alberto Fernández respaldó fuertemente a Martín Guzmán. Detrás está Cristina obviamente. El primero en la lista y sobre el que más presiones existen desde el cristinismo es Miguel Pesce. Pero tampoco nada por ahora. Igual toda afirmación de esta naturaleza tiene una validez de siete días. Todo es cortoplacismo.

Periodista: Se ve en el gobierno un intento de acercamiento con empresarios.

José Tasa: Es cierto. De hecho el presidente esta semana estará presente vía zoom en el Coloquio de Idea. Pero si se dan estos acercamientos y subsisten los altos impuestos, los precios máximos, el congelamiento de tarifas, el congelamiento a precios de TV por cable y otros, no sirve de nada. Esta semana Alberto Fernández participó de un encuentro vía zoom con la Cámara de Comercio norteamericana de toda Latinoamérica. Hizo una presentación para todos los asistentes pero luego estaba pactada una charla con los principales 15 ejecutivos de empresas de EE.UU. Iba a arrancar 10.30 y a las 11.30 horas se desconectaron dado que Alberto Fernánbdez nunca apareció. Dicen que fue por problemas de conexión de la propia cámara y no de un “faltazo” del presidente. Pero a mi me consta que había malestar. Igual es anecdótico. Todo pasa por la macroeconomía en definitiva de la Argentina. Hace 10 días, en otro zoom de Guzmán con inversores norteamericanos quedó la sensación de que hay mucha ideología en el accionar del gobierno. Poco pragmatismo. Por ello es que los precios de los activos financieros son los actuales.

Periodista: ¿Cómo ve a los mercados de bonos y acciones?

José Tasa: Complicados. Puede haber recuperaciones parciales pero siempre en función de lo que sucede en los emergentes y en Nueva York. Lo más relevante de la semana que dejamos atrás fue la emisión del nuevo bono del gobierno “dólar linked”. Hay subas de precios en los títulos en pesos pero su valor en dólares (valuados al “ccl” es negativo). En la demanda del “dólar linked” hubo 30% de participación oficial a través de la ANSES. En su primer día de cotización subió de precio, ganando 2,3%. Como es un instrumento líquido, las tasas tienen que estar más arbitradas. Puede subir más de precio el “dólar linked” y caer la tasa implícita en los futuros. Pero siempre, ante la expectativa de una gran devaluación del cambio oficial, ¿qué tan seguros estamos que se va a respetar la cláusula de pago?

El mismo interrogante tienen quienes operan dólar a futuro en el ROFEX. Y por ello es que hay amplia diferencia en los valores y por ende en las tasas implícitas de los futuros que se hacen en Nueva York, los NDF, lejos de las garras de los reguladores argentinos, y la de los futuros en el ROFEX. Otro elemento importante pasó por la reestructuración de deuda del Banco Hipotecario que cerró con una adhesión del 47%. El BCRA sostiene que va a proveer de dólares a empresas para que paguen su deuda. Veremos. Mendoza cerró recientemente su acuerdo con bonistas pero el ministro Guzmán estuvo hasta último momento trabando la operación porque la provincia, para lograr adhesión de los tenedores de deuda más duros, ofreció pagar un “sweetener” o “endulzante” en efectivo. Es lo que habitualmente se hace. El ministro no quería de ninguna manera. En fin…No son tiempos fáciles para el inversor en Argentina.