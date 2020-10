Diálogos con "José Tasa": sobre la velocidad de suba del dólar blue y las trabas a las importaciones

El ministro de Economía, Martín Guzmán

Altas temperaturas en el fin de semana, replicando lo que sucede en la plaza cambiaria. Una pausa en el Día de la Madre para hablar con el experto financiero que se escuda tras el seudónimo de José Tasa. ¿Qué trama el gobierno? El dólar está jaqueando el accionar oficial y por ello conviene seguir de cerca los consejos de este financista que posee dos grandes activos: la información financiera y su valioso poder de análisis.

Periodista: ¿Y ahora? ¿Estamos en una escalera al cielo?

José Tasa: A ver…Creo que hay señales que indican que se dieron cuenta que no pueden emitir ilimitadamente pesos para financiar el rojo fiscal. Fíjese que están demorando el IFE 4 y que la asistencia al Tesoro en octubre será menor que en septiembre. Ya anunciaron que en enero descongelan tarifas. Aún así creo que el blue seguirá para arriba. Lo que está en discusión es su velocidad de suba. La semana pasada trepó 6%, que es lo que rinde un plazo fijo en pesos en dos meses y medio. No hay incentivo alguno a quedarse en pesos. Las subas de tasas en el BCRA son homeopaticas. En el directorio se están matando cada jueves. Algunos quieren subir más rápido las tasas y los directores K no quieren subir nada. En el ínterin hacen cálculos para llegar a abril del 2021 cuando nuevamente aparezcan dólares de la soja.

Periodista: Falta una eternidad…

José Tasa: Le cuento los planes del BCRA. Dicen ellos que les faltan u$s 3.000 millones para llegar a abril. Calculo que usarán parte del swap con China y parte de lo que les queda de reservas. Con ello piensan llegar con el tipo de cambio oficial subiendo a la par de la inflación. Para abril piensan ya tener el acuerdo firmado con el FMI. Veremos. Difícil de creer. El problema en el medio es la brecha.

Periodista: ¿Cuánto más resiste?

José Tasa: La brecha puede irse al 200 o 300 por ciento. El problema luego pasa a ser la caída de la actividad y la falta de productos importados. Piense que se importan muchos bienes íntermedios que no se pueden fabricar en el país. Por ejemplo, el papel para hacer cigarrillos. O remedios. O químicos para hacer potable el agua. Imposible frenarlos. El jueves el BCRA trabó más las importaciones controlando ahora a las que superan los u$s 50 mil. Disparate. Inmediatamente hubo empresas que empezaron a analizar suspensión de personal. En el BCRA piensan que hay abuso en los pedidos de importaciones. Ahora bien, ¿Cómo no va a haber abuso si están ofreciendo un dólar que en realidad vale 130 por ciento más caro? Siempre que hubo un dólar diferencial aparecieron los que aprovecharon ese diferencial para hacer jugosas ganancias. Y además siempre hubo funcionarios en el pasado que autorizando uso de dólares al cambio oficial, no se quedaron atrás con esas ganancias...Uno de ellos ahora ocupa un cargo importante en el gabinete.. No quiero dar nombres. Pero volviendo al tema, en el BCRA sostienen que en septiembre hubo importaciones por 7.000 millones y que les pidieron 7.700 millones.

Periodista: Entonces….

José Tasa: De corto plazo hay que ver la evolución de reservas del BCRA y cuánto más se dispara el blue. Guzmán por su lado sigue pensando que poniendo impuestos al dólar va a frenar su demanda. No se entiende cómo consiguió un doctorado en EEUU con ese pensamiento. El viernes anunció que los bonos en dólares pasarán a estar gravados por el impuesto a los Bienes Personales. Insólito. Encima que la deuda argentina se está destruyendo le pone impuestos. Pocas veces visto. Al mismo tiempo piensa que porque los plazos fijos con UVA si están exentos de Ganancias van a tener más demanda que el dólar…

Periodista: ¿Ve alguna medida adicional?

José Tasa: Guzmán ya dijo que quiere flexibilizar el acceso al dólar Bolsa o “contado con liqui”. Puede ser un boomerang. Piense que el 15 de septiembre tomaron medidas para bajar la brecha y está en 130 por ciento. Hay muchos pesos dando vuelta y la velocidad de circulación de la moneda está en aumento. Nicolás Maduro en 2017 creó tres tipos de cambio, uno para esenciales y otros para no esenciales y para turismo. Puede ser una alternativa dada la forma de pensar de este gobierno.

Periodista: Puede pasar cualquier cosa…

José Tasa: Ese es el problema. Y por ello tenemos corrida cambiaria y bancaria con gente sacando dólares de los bancos. Los inversores perciben que es un gobierno que puede ir hacia rumbos insospechados. Le paso un dato. Walmart pidió acelerar su proceso de venta y salida del país a su banco asesor, el Citi. Lo mismo sucede con las otras que están en igual camino como Falabella, Sodimac.¿Quien puede invertir si después no le dejan sacar los dólares del país? Y si hay recesión no permiten despidos….

Periodista: ¿Qué aconseja en lo financiero entonces?