Dólar blue: el nuevo cepo dispara la cotización en el mercado paralelo y supera los $145

Las operaciones en los bancos y en las casas de cambios están suspendidas momentáneamente (Foto: AFP).

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, afirmó este miércoles que el del dólar blue “es un mercado delictivo". Mientras realizaba estas declaraciones, el precio del dólar informal se disparaba y superaba los 145 pesos. Las casas de cambio casi no están operando, mientras no saben qué valor ofrecer tras la implementación del nuevo cepo cambiario anunciado por el Banco Central.

En tanto, la compra a través de los bancos también está frenada. Las entidades bancarias están ajustando sus plataformas para implementar el cobro del 35% de retención en carácter de Ganancias, sumado a que deben cotejar que el cliente no haya superado el cupo autorizado con otras transacciones en moneda extranjera. No hay compra, no hay venta, pero hay incertidumbre, y la moneda extranjera sigue subiendo.

Como efecto rebote de la nueva medida implementada por el Gobierno para mitigar la falta se reservas, el riesgo país argentino subía 3,20% para ubicarse en 1.155 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.

En paralelo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó la aplicación del anticipo del 35% de impuesto a la Ganancias o a Bienes Personales, para la compra del dólar ahorro.

Lo hizo a través de la Resolución General 4815/2020 publicada en el Boletín Oficial, que establece un régimen de percepción que se aplicará sobre las operaciones alcanzadas por el “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)”.

La norma precisa que “las percepciones que se practiquen por el presente régimen se considerarán, conforme la condición tributaria del sujeto pasible, pagos a cuenta de Bienes Personales para los adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) y que no resultan responsables de Ganancias”.