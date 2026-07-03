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El Banco Central anunció la renovación hasta 2028 de préstamos con bancos internacionales por US$6.000 millones

La entidad comunicó el acuerdo 10 bancos extranjeros, con tasas interés más bajas. De este modo, afirmaron, se logró fortalecer "la liquidez en moneda extranjera".

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El Banco Central renegoció un REPO de 6.000 millones de dólares (Foto: archivo).

El Banco Central renegoció un REPO de 6.000 millones de dólares (Foto: archivo).

El Banco Central anunció este viernes un acuerdo para refinanciar la totalidad de un préstamo directo con 10 bancos extranjeros (REPO) que vencía en 2027 por US$6.000 millones. Lo hizo a tasas de interés más bajas, con vencimiento en septiembre de 2028.

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El presidente Javier Milei le respondió a dos ex titulares del Banco Central. (Foto: archivo).

Según informó el BCRA en un comunicado , la entidad consiguió así refinanciar un préstamo anterior, también con bancos extranjeros, por el mismo monto y que finalizaba entre este año y 2027. Por la nueva operación de crédito, pagará una tasa de interés más baja, que está compuesta por una tasa variable (denominada SOFR) más un 4% anual adicional.

El BCRA sostuvo que de esta manera logró "fortalecer su liquidez en moneda extranjera" y que "continuará implementando acciones destinadas a sostener el equilibrio macroeconómico y monetario alcanzado, fortalecer su balance y consolidar un entorno de previsibilidad y estabilidad".

"A través de esta nueva transacción, el BCRA refinanció la totalidad de los vencimientos de estos instrumentos previstos para el 2026 y 2027", sostuvo la entidad oficial a cargo de Santiago Bausili. El anuncio va en línea con el plan de financiamiento del Tesoro nacional que, según anticiparon fuentes del Gobierno, anunciará el Ministerio de Economía el próximo lunes.

El BCRA señala que "esta medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local".

Asimismo, agregó que "además de mejorar el perfil de vencimientos del BCRA, esta operación permitió bajar el costo de financiamiento nuevamente y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes".

Al igual que en la última transacción, la operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA.

La autoridad monetaria recordó que "en la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por USD8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA".

"En virtud de esta operación, el BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR- USD más un spread de 4,00%", confirmó.

La terminación de los tres préstamos de este tipo, oficializados en enero y junio de 2025 y en enero de este año, y que tenían como plazo de pago fechas entre octubre de 2026 y abril de 2027, fue anunciada en medio de expectativas por una nueva alza del dólar en momentos en que cayó el ingreso de divisas por exportaciones del campo.

En el mismo movimiento en que canceló esas tres operaciones, el BCRA abrió una nueva deuda unificada que tendrá como fecha de finalización septiembre de 2028, después de las elecciones presidenciales. En ese marco, el equipo económico decidió activar una refinanciación de estos créditos de manera anticipada para evitar que sea un elemento que sume intranquilidad cambiaria más cerca de los comicios.

En tanto, el lunes se anunciará el programa financiero del Tesoro para 2026-2027. El anuncio estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo.

Así lo informó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien en el programa de streaming "Las tres anclas" explicó que lo que se expondrá es el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán.

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