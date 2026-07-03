El Gobierno anunciará cómo pagará los vencimientos de la deuda hasta el final del mandato de Milei

El equipo económico considera que brindar mayor previsibilidad sobre las fuentes de financiamiento contribuirá a consolidar la baja del riesgo país, que en las últimas jornadas perforó los 420 puntos básicos y alcanzó su nivel más bajo en varios años. Para el Gobierno, una menor percepción de riesgo facilita el acceso al crédito, reduce el costo de financiamiento y fortalece el proceso de desinflación.

La presentación será seguida de cerca por inversores y analistas, ya que permitirá conocer en detalle cuáles serán las herramientas que utilizará el Tesoro para afrontar los pagos de deuda sin comprometer el equilibrio fiscal, uno de los principales objetivos de la administración de Javier Milei.

Blindar a la macroeconomía en un año electoral

Fue una de las frases que dejó el nuevo vocero presidencial en su primera conferencia de prensa. Adrián Ravier dijo que el equipo que lidera Luis "Toto" Caputo está tomando todas las medidas para "despejar la incertidumbre que siempre se producen en los años electorales para los mercados internacionales y posibles inversiones".

El vocero señaló que el equipo económico está encaminado para que no surja ningún sobresalto con el pago de los compromisos externos.

Asegurar los fondos y no comprometer el superávit fiscal

Ese es el objetivo del Gobierno, no comprometerse con un endeudamiento para pagarle al Fondo Monetario Internacional y no complicar el plan de "déficit cero" o incluso el superávit.

Las autoridades económicas aseguran que tienen el dinero necesario no sólo para los compromisos de este año, sino para todo el 2027, año electoral. En este mes de julio se deben desembolsar unos US$4.300 millones (el próximo día 9) y los que deben realizarse en enero y julio de 2027 por cifras similares.

El Gobierno, hasta ahora, está atesorando dólares en el Banco Central y en la medida que pasa las revisiones del FMI al plan de Facilidades Extendidas, logra que se le giren inmediatamente fondos frescos.

El riesgo país sigue en baja y el Gobierno dice que ya tiene asegurado como pagar sus compromisos externos hasta el final del mandato de Javier Milei. (Foto: A24.com)

El anuncio y el riesgo país

El adelanto de Furiase no solo se da en el cierre de la semana financiera. Este día, el riesgo país siguió bajando y llegó a los 415 puntos, el nivel más bajo en el gobierno libertario. Ya está muy cerca de llegar a perforar el piso de los 400 puntos básicos.

Cuando eso pase, el Gobierno podría volver a tener niveles accesibles de crédito internacional, es decir, con niveles de tasas de interés que no alimenten el riesgo de un default y que se puedan pagar sin inconvenientes. Algo que no sucede desde el año 2017, cuando Mauricio Macri ganó las elecciones de medio término.