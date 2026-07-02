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INVERSIÓN EN ENERGÍA

El Gobierno anunció un proyecto para construir una central nuclear de U$S 1.200 millones en Atucha

La iniciativa fue presentada por la empresa Meitner Energy, vinculada al grupo estadounidense Ansari Group y con participación de Invap. El plan prevé la construcción de un reactor modular de 300 MWe y podría incorporarse al régimen de incentivos para grandes inversiones.

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El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la iniciativa tras una reunión con representantes de la empresa. (Foto: X @LuisCaputoAR)

El Gobierno nacional anunció la presentación de un proyecto privado para construir una nueva central nuclear en la Argentina con una inversión estimada en U$S 1.200 millones. La iniciativa fue impulsada por la empresa Meitner Energy, que cuenta con capitales estadounidenses y participación accionaria de Invap, y prevé la instalación de un reactor modular en el complejo Atucha.

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La propuesta contempla el desarrollo del ACR-300, un reactor modular pequeño de Generación III+ con tecnología PWR y una potencia aproximada de 300 MWe. Según lo informado, el diseño fue desarrollado por ingenieros argentinos y su concreción permitiría poner en marcha el primer proyecto comercial de estas características en el mundo.

Por el monto comprometido y el tipo de desarrollo tecnológico involucrado, el proyecto podría ser incorporado al denominado Súper RIGI, el nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones que se encuentra en tratamiento legislativo.

La iniciativa fue impulsada por la empresa Meitner Energy y prevé la instalación de un reactor modular en el complejo Atucha. (Foto: archivo)

La iniciativa fue impulsada por la empresa Meitner Energy y prevé la instalación de un reactor modular en el complejo Atucha. (Foto: archivo)

El anuncio oficial

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la iniciativa tras una reunión con representantes de la empresa y autoridades del área nuclear en su cuenta de la red social X.

“Junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, mantuvimos una muy buena reunión con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam y Pablo Franzetti, Director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina, quienes han presentado una propuesta para construir un reactor nuclear modular pequeño en Atucha, el primero de su tipo a nivel mundial”, publicó el funcionario.

“Esta obra creará alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación”, agregó.

Además, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que el proyecto "tendrá una inversión estimada de USD 1.200 millones y será a través de capitales privados estadounidenses en base a una patente argentina".

Quiénes participan del proyecto

La propuesta presentada por Meitner Energy busca avanzar con un reactor modular de nueva generación, una tecnología que distintos países impulsan como alternativa para ampliar la capacidad de generación eléctrica con menores escalas de inversión y construcción respecto de las centrales nucleares convencionales.

Meitner Energy pertenece al Ansari Group, una corporación internacional liderada por Hamid Ansari. La compañía tiene además a Invap como accionista con una participación del 40%.

La central propuesta se emplazaría en el sitio Atucha, donde actualmente opera Nucleoeléctrica Argentina.

El anuncio se produjo en medio de la situación que atraviesa la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo en el que se registraron más de 60 despidos y donde distintos gremios denunciaron un proceso de vaciamiento.

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