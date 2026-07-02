El Gobierno anunció un proyecto para construir una central nuclear de U$S 1.200 millones en Atucha

“Junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, mantuvimos una muy buena reunión con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam y Pablo Franzetti, Director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina, quienes han presentado una propuesta para construir un reactor nuclear modular pequeño en Atucha, el primero de su tipo a nivel mundial”, publicó el funcionario.

“Esta obra creará alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación”, agregó.

Además, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que el proyecto "tendrá una inversión estimada de USD 1.200 millones y será a través de capitales privados estadounidenses en base a una patente argentina".

Quiénes participan del proyecto

La propuesta presentada por Meitner Energy busca avanzar con un reactor modular de nueva generación, una tecnología que distintos países impulsan como alternativa para ampliar la capacidad de generación eléctrica con menores escalas de inversión y construcción respecto de las centrales nucleares convencionales.

Meitner Energy pertenece al Ansari Group, una corporación internacional liderada por Hamid Ansari. La compañía tiene además a Invap como accionista con una participación del 40%.

La central propuesta se emplazaría en el sitio Atucha, donde actualmente opera Nucleoeléctrica Argentina.

El anuncio se produjo en medio de la situación que atraviesa la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo en el que se registraron más de 60 despidos y donde distintos gremios denunciaron un proceso de vaciamiento.