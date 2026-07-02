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El riesgo país cayó a 418 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde 2018 impulsado por la suba de los bonos

La mejora en los títulos se produce a pocos días de un vencimiento de deuda por US$ 4.300 millones y en un contexto de mayor optimismo del mercado sobre la capacidad de pago del país.

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La baja fue impulsada por una nueva suba de los bonos soberanos en dólares y por las expectativas del mercado respecto del cumplimiento de los compromisos financieros del país. (Foto: archivo)

La baja fue impulsada por una nueva suba de los bonos soberanos en dólares y por las expectativas del mercado respecto del cumplimiento de los compromisos financieros del país. (Foto: archivo)

El riesgo país argentino descendió este jueves a 418 puntos básicos, su nivel más bajo desde 2018, impulsado por una nueva suba de los bonos soberanos en dólares y por las expectativas del mercado respecto del cumplimiento de los compromisos financieros del país.

Leé también El riesgo país baja y alcanza su mínimo en los últimos 8 años: qué pasa con el dólar y las acciones
El ministro Caputo y más buenas noticias de la macro: el riesgo país sigue bajando. (foto: Archivo)

La caída del indicador elaborado por J.P. Morgan se registró a una semana de que la Argentina enfrente un vencimiento de deuda con acreedores privados por US$ 4.300 millones. En el inicio de la jornada, los títulos públicos mostraron avances de hasta 1%, lo que contribuyó a la baja del índice soberano.

La mejora en los títulos de deuda argentina volvió a presionar a la baja al indicador elaborado por J.P. Morgan. (Foto: archivo)

La mejora en los títulos de deuda argentina volvió a presionar a la baja al indicador elaborado por J.P. Morgan. (Foto: archivo)

Los bonos en dólares extendieron así la recuperación que vienen mostrando desde junio. Entre los papeles con mejor desempeño se destacaron el Bonar 2041, con una suba de 1,3%; el Global 2038; el Bonar 2029, que avanzó 0,4%; y el Global 2041, también con una mejora de 0,4%.

Expectativas por el financiamiento

La mejora de los bonos se produjo luego de una serie de medidas impulsadas por el Ministerio de Economía para fortalecer el frente financiero. En los últimos días, la cartera económica avanzó en los aspectos legales necesarios para concretar un préstamo con bancos privados destinado a garantizar el pago de los vencimientos de deuda durante el resto de la gestión de Javier Milei.

En ese marco, primero se autorizó una emisión por US$ 5.000 millones y posteriormente se aprobaron créditos en garantía otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo(BID) y el Banco Mundial.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: X @LuisCaputoAR)

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: X @LuisCaputoAR)

Según la lectura del mercado, estas decisiones refuerzan la capacidad de pago de la Argentina y reducen los riesgos asociados a futuros compromisos financieros, lo que alentó una mayor demanda de bonos soberanos.

El foco puesto en la segunda mitad del año

Los inversores siguen de cerca la evolución del escenario político y las perspectivas económicas para el segundo semestre, factores que continúan influyendo sobre el comportamiento de los activos argentinos.

La mejora también se reflejó en la renta variable. Las acciones que integran el panel líder de la Bolsa porteña avanzaron alrededor de 1,6%, mientras que los ADR de compañías argentinas que cotizan en Wall Street registraron rebotes de hasta 4,3%.

Con este desempeño, el riesgo país perforó un nuevo mínimo de los últimos siete años y se ubicó en niveles que no se observaban desde fines de abril de 2018, consolidando la tendencia positiva que vienen mostrando los activos financieros argentinos durante las últimas semanas.

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