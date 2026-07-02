Reforma del Banco Central: Milei aseguró que cambiar la Carta Orgánica permitirá "terminar para siempre con la inflación"

La explicación de Milei sobre la reforma

Para defender su propuesta, el mandatario recurrió al principio de Tinbergen, una teoría económica que sostiene que cada objetivo de política económica requiere un instrumento independiente para alcanzarlo.

A partir de ese concepto, afirmó que la modificación de la Carta Orgánica realizada en 2012 incurrió en un error al otorgarle a la política monetaria cinco objetivos simultáneos, algo que calificó como técnicamente imposible de cumplir.

Milei busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central. (Foto: archivo).

"Es una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos", expresó. Luego agregó que esa decisión contribuyó a la aceleración de la inflación, un proceso que, según afirmó, comenzó a revertirse desde 2024.

Milei también apuntó contra el artículo 3° de la Ley 26.739, que establece que el Banco Central debe promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, dentro de las políticas fijadas por el Gobierno nacional.

De acuerdo con el Presidente, esa redacción permitió financiar al Tesoro mediante emisión monetaria. "Por lo tanto, si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta", concluyó.

Los cambios que impulsa el Gobierno

En el diseño del proyecto participan, además de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La discusión también forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. En la segunda revisión del programa, el organismo planteó que, una vez consolidada la estabilización macroeconómica, Argentina debería avanzar en una reforma legal que fortalezca la independencia del Banco Central, mejore su funcionamiento institucional y limite el financiamiento monetario del déficit.