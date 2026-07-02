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Reforma del Banco Central: Milei aseguró que cambiar la Carta Orgánica permitirá "terminar para siempre con la inflación"

El Presidente volvió a defender la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, cuestionó la reforma impulsada en 2012 y sostuvo que eliminar ese esquema será "un gran paso" para terminar con la inflación.

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El presidente Javier Milei le respondió a dos ex titulares del Banco Central. (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei le respondió a dos ex titulares del Banco Central. (Foto: archivo).

Antes de la presentación de un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el presidente Javier Milei volvió a cuestionar la reforma impulsada en 2012 durante el kirchnerismo y sostuvo que eliminar ese esquema será clave para "terminar para siempre con la inflación". Además, descalificó a quienes defendieron esa normativa y explicó los fundamentos económicos de su iniciativa.

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Javier Milei participó en la Embajada de EE.UU. Buenos Aires de los festejos por el día de la independencia norteamericana. (Foto: Presidencia)

El Presidente publicó un extenso mensaje en redes sociales bajo el título "Fin de la brutalidad monetaria", en el que respondió a las críticas de Mercedes Marcó del Pont, quien presidía el Banco Central cuando se aprobó la reforma de 2012, y de Miguel Pesce, titular de la entidad durante la gestión de Alberto Fernández. Ambos habían vinculado el proyecto oficial con un requerimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición", escribió Milei.

La explicación de Milei sobre la reforma

Para defender su propuesta, el mandatario recurrió al principio de Tinbergen, una teoría económica que sostiene que cada objetivo de política económica requiere un instrumento independiente para alcanzarlo.

A partir de ese concepto, afirmó que la modificación de la Carta Orgánica realizada en 2012 incurrió en un error al otorgarle a la política monetaria cinco objetivos simultáneos, algo que calificó como técnicamente imposible de cumplir.

Milei busca modificar la Carta Org&aacute;nica del Banco Central. (Foto: archivo).

Milei busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central. (Foto: archivo).

"Es una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos", expresó. Luego agregó que esa decisión contribuyó a la aceleración de la inflación, un proceso que, según afirmó, comenzó a revertirse desde 2024.

Milei también apuntó contra el artículo 3° de la Ley 26.739, que establece que el Banco Central debe promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, dentro de las políticas fijadas por el Gobierno nacional.

De acuerdo con el Presidente, esa redacción permitió financiar al Tesoro mediante emisión monetaria. "Por lo tanto, si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta", concluyó.

Los cambios que impulsa el Gobierno

En el diseño del proyecto participan, además de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La discusión también forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. En la segunda revisión del programa, el organismo planteó que, una vez consolidada la estabilización macroeconómica, Argentina debería avanzar en una reforma legal que fortalezca la independencia del Banco Central, mejore su funcionamiento institucional y limite el financiamiento monetario del déficit.

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