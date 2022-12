El Banco Central compró casi US$ 2 mil millones en diciembre y superó la meta de reservas para 2022

Según datos de mercado, el Programa de Incremento Exportador (PIE) -conocido como dólar soja 2- acumuló ingresos por US$ 3.154 millones en su segunda edición, por lo que supera así el compromiso del sector agroexpoertador de liquidar soja y derivados, como harinas y aceites, por al menos US$ 3.000 millones desde el lanzamiento del programa el 28 de noviembre último.

La mayor liquidación del campo se sumó a la coordinación más fina del Gobierno en su conjunto para la asignación de divisas para la importación, a través del SIRA.

A falta de la información que el BCRA actualizará esta tarde, las reservas internacionales terminaron ayer en US$ 44.166 millones, por lo que en el mes crecieron US$ 6.161 millones y, en el año, se incrementaron en US$ 4.666 millones.

Renunció una directora del Banco Central

La directora del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Betina Susana Stein, presentó su renuncia ante el Gobierno Nacional y fue aceptada, según se informó hoy en el Boletón Oficial, a través del decreto 862/2022.

"Acéptase, a partir del 1° de enero de 2023, la renuncia presentada por la abogada Betina Susana STEIN (D.N.I. N° 14.026.180) al cargo de Directora del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA", se indica en el documento.

Además, se le agradeció "por los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo".

Se trata de la cuarta salida en las últimas 24 horas del oficialismo tras la partida de Victoria Donda del INADI, de Rodolfo Gabrielli de la Casa de la Moneda y de Félix Crous de la Oficina Anticorrupción.