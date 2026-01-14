El Banco Central compró USD 187 millones, la cifra más alta del nuevo esquema cambiario
Con una fuerte intervención en el mercado de contado, la autoridad monetaria absorbió casi el 70% de la oferta del día, acumuló ocho ruedas consecutivas con saldo comprador y llevó el dólar mayorista a su nivel más bajo en lo que va de enero.
El Banco Central realizó compras en dólares por octavo día consecutivo. (Foto: archivo).
La plaza cambiaria cerró la jornada en baja, en un contexto marcado por la mega licitación de deuda en pesos de muy corto plazo que realizó el Tesoro este miércoles por $9,6 billones. El movimiento del mercado se mantuvo ajeno al dato de inflación de diciembre, que mostró una aceleración de los precios minoristas al 2,8%.
Uno de los datos centrales del día fue la fuerte intervención del Banco Central, que compró USD 187 millones en el mercado de contado, lo que representó el 69,6% de la oferta, que fue de apenas USD 268,8 millones. De ese modo, la autoridad monetaria superó ampliamente el umbral tentativo del 5% del volumen del mercado que se había fijado como referencia para intervenir.
Con esta operación, el Banco Central acumuló ocho ruedas consecutivas con saldo comprador, por un total de USD 515 millones, el mejor resultado desde febrero de 2025.
Las reservas internacionales
Las reservas internacionales brutas avanzaron USD 37 millones y alcanzaron los USD 44.717 millones, pese a que durante la jornada se afrontaron pagos a organismos internacionales por unos USD 100 millones.
La cotización del dólar
En ese contexto, el dólar mayorista retrocedió cuatro pesos, una baja del 0,3%, y cerró en $1.453 para la venta, el valor más bajo en lo que va de enero.
Con el límite superior de la banda cambiaria ubicado en $1.543,71, el tipo de cambio oficial quedó a $90,71, equivalente a una distancia del 6,2% respecto de ese techo. Analistas del mercado señalaron que se trata de la mayor separación frente al límite superior de la zona de flotación en casi dos meses, mientras que los dólares financieros mostraron movimientos acotados.
En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación cerró a $1.480 para la venta, con una baja de cinco pesos o 0,3%, y volvió al mismo nivel que tenía al cierre de 2025.
Por su parte, el dólar blue registró una suba de diez pesos o 0,7%, hasta $1.515, y quedó solo por debajo del contado con liquidación, que finalizó en $1.526, con un descenso del 0,3%.
Las bandas cambiarias después de conocerse la inflación de diciembre
Tras el dato de inflación de diciembre, el régimen de bandas cambiarias se ajustará por ese porcentaje en febrero. De ese modo, el límite superior para el cierre del mes próximo se ubicará en $1.607,57, desde los $1.563,78 previstos para fines de enero.
En el mercado de dólar futuro, las posiciones a fin de enero cerraron en $1.475,50, con una baja de $8,50 o 0,6%, mientras que los contratos a febrero terminaron en $1.512,50, con un retroceso de ocho pesos o 0,5%, en ambos casos por debajo del techo de las bandas oficiales.