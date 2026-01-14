El Banco Central compró USD 187 millones, la cifra más alta del nuevo esquema cambiario

reservas banco central

La cotización del dólar

En ese contexto, el dólar mayorista retrocedió cuatro pesos, una baja del 0,3%, y cerró en $1.453 para la venta, el valor más bajo en lo que va de enero.

Con el límite superior de la banda cambiaria ubicado en $1.543,71, el tipo de cambio oficial quedó a $90,71, equivalente a una distancia del 6,2% respecto de ese techo. Analistas del mercado señalaron que se trata de la mayor separación frente al límite superior de la zona de flotación en casi dos meses, mientras que los dólares financieros mostraron movimientos acotados.

dolares

En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación cerró a $1.480 para la venta, con una baja de cinco pesos o 0,3%, y volvió al mismo nivel que tenía al cierre de 2025.

Por su parte, el dólar blue registró una suba de diez pesos o 0,7%, hasta $1.515, y quedó solo por debajo del contado con liquidación, que finalizó en $1.526, con un descenso del 0,3%.

Las bandas cambiarias después de conocerse la inflación de diciembre

Tras el dato de inflación de diciembre, el régimen de bandas cambiarias se ajustará por ese porcentaje en febrero. De ese modo, el límite superior para el cierre del mes próximo se ubicará en $1.607,57, desde los $1.563,78 previstos para fines de enero.

En el mercado de dólar futuro, las posiciones a fin de enero cerraron en $1.475,50, con una baja de $8,50 o 0,6%, mientras que los contratos a febrero terminaron en $1.512,50, con un retroceso de ocho pesos o 0,5%, en ambos casos por debajo del techo de las bandas oficiales.