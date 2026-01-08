El dólar oficial mantuvo su cotización y el Banco Central compró USD 62 millones

En paralelo, el Tesoro afrontó pagos por unos USD 2.300 millones correspondientes a capital e intereses de bonos Globales bajo ley de Nueva York. Al mismo tiempo, se acreditaron USD 3.000 millones provenientes de una operación de financiamiento con bancos internacionales, lo que permitió que las reservas brutas del Banco Central aumentaran en USD 541 millones y alcanzaran los USD 44.781 millones, el nivel más alto desde el 5 de enero de 2023.

La semana estuvo marcada además por la concreción de una operación de repo por USD 3.000 millones, acordada a un plazo de 372 días y con una tasa de interés equivalente a la SOFR más un spread cercano a los 400 puntos básicos. El crédito, garantizado con títulos públicos, apunta a reforzar el balance de divisas del organismo en la antesala de los vencimientos de deuda previstos para los próximos días.

El cronograma de compromisos incluye pagos por USD 4.216 millones, lo que había generado dudas sobre la disponibilidad de dólares para cumplirlos sin afectar las reservas. En ese escenario, el acceso a financiamiento externo mediante el mercado de repos aparece como una herramienta clave para administrar la liquidez en moneda extranjera.