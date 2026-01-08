El dólar oficial mantuvo su cotización y el Banco Central compró USD 62 millones
El dólar al público cerró sin cambios en el Banco Nación, mientras que el tipo de cambio mayorista cortó una racha de tres ruedas en baja. El Banco Central adquirió USD 62 millones y las reservas brutas alcanzaron los USD 44.781 millones.
El dólar al público cerró este jueves sin cambios en el Banco Nación, a $1.485 para la compra, mientras que el tipo de cambio mayorista registró una leve suba y cortó una racha de tres jornadas consecutivas en baja, coincidentes con ruedas de compras por parte de la entidad monteria.
El dólar mayorista avanzó cuatro pesos, un 0,3 por ciento, y finalizó en $1.464, con un volumen operado de USD 556,5 millones en el segmento de contado, USD 118 millones más que en la rueda previa. Con este movimiento, el tipo de cambio oficial quedó a $72,35 del límite superior de la banda cambiaria, fijado en $1.536,35, lo que representa una distancia del 4,9 por ciento respecto de ese techo.
En el mercado minorista, el Banco Central informó que el dólar al público promedió $1.431,87 para la compra y $1.482,66 para la venta en el conjunto de las entidades financieras. De este modo, la suba acumulada en enero se redujo a apenas cinco pesos.
El Banco Central engrosa las reservas
En este contexto, el Banco Central volvió a intervenir en el mercado de cambios y compró USD 62 millones, equivalentes al 11,1 por ciento de la oferta del día. Con esta operación, la autoridad monetaria acumuló en las últimas cuatro ruedas un saldo neto comprador de USD 175 millones.
En paralelo, el Tesoro afrontó pagos por unos USD 2.300 millones correspondientes a capital e intereses de bonos Globales bajo ley de Nueva York. Al mismo tiempo, se acreditaron USD 3.000 millones provenientes de una operación de financiamiento con bancos internacionales, lo que permitió que las reservas brutas del Banco Central aumentaran en USD 541 millones y alcanzaran los USD 44.781 millones, el nivel más alto desde el 5 de enero de 2023.
La semana estuvo marcada además por la concreción de una operación de repo por USD 3.000 millones, acordada a un plazo de 372 días y con una tasa de interés equivalente a la SOFR más un spread cercano a los 400 puntos básicos. El crédito, garantizado con títulos públicos, apunta a reforzar el balance de divisas del organismo en la antesala de los vencimientos de deuda previstos para los próximos días.
El cronograma de compromisos incluye pagos por USD 4.216 millones, lo que había generado dudas sobre la disponibilidad de dólares para cumplirlos sin afectar las reservas. En ese escenario, el acceso a financiamiento externo mediante el mercado de repos aparece como una herramienta clave para administrar la liquidez en moneda extranjera.