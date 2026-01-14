El Gobierno confirmó la importación de celulares sin aranceles y destacó que mejorarán los precios

Por su parte, Luis Caputo escribió: “Desde mañana, los aranceles para la importación de celulares se reducen a cero. Un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos”.

“Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos”, agregó el ministro de Economía.

Durante el período con arancel del 8%, las importaciones legales no crecieron de manera significativa y la producción local mantuvo su participación, mientras los precios de celulares y otros electrónicos bajaron en términos reales.

Qué dicen los fabricantes de Tierra del Fuego

Desde Afarte, la cámara que agrupa a las empresas electrónicas radicadas en Tierra del Fuego, señalaron que la medida representó un desafío que impulsó mejoras de competitividad y eficiencia. Entre los avances mencionaron optimización productiva, mejoras logísticas, como el uso de bitrenes, y la reducción de impuestos internos (que para los productos fueguinos pasaron del 9,5% a 0%).

No obstante, remarcaron que el principal problema no es la importación legal, sino la competencia desleal del contrabando: según datos sectoriales, uno de cada tres celulares activados en el país no se fabricó localmente ni ingresó por canales oficiales.

Los números de la importación

Las cifras confirman que la baja previa del arancel no disparó el ingreso legal:

Primer cuatrimestre de 2025 (16%): 185.538 unidades

Dos cuatrimestres siguientes (8%): 148.844 unidades

Total 2025: 334.194 equipos (vs. 337.194 en 2024)

Así, los importados representaron cerca del 5% del mercado, por debajo del 6% del año anterior.

Precios: qué pasó y qué puede pasar

En los últimos meses, algunos modelos bajaron hasta 30%, empujados por la debilidad de la demanda. Hacia adelante, el sector advierte límites para nuevas bajas por un factor global: el fuerte consumo de memorias (RAM y almacenamiento) impulsado por la IA, que presiona costos, similar a lo ocurrido con los chips durante el boom cripto.