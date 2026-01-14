En vivo Radio La Red
El Gobierno confirmó la importación de celulares sin aranceles y destacó que mejorarán los precios

La medida, que regirá desde este jueves, fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde este jueves 15 de enero, los celulares importados ingresan a la Argentina con arancel 0%, tras la eliminación total del derecho de importación dispuesta por el decreto 333. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmaron la noticia en sus redes sociales.

La medida completa el esquema iniciado en mayo de 2025, cuando el tributo bajó del 16% al 8%, y redefine el escenario para fabricantes locales, importadores formales, cadenas de retail y consumidores en un mercado atravesado por ajustes de precios, caída de la demanda y competencia del contrabando.

La decisión fue oficializada por el Gobierno y celebrada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien destacó en redes sociales que la quita del arancel apunta a menos impuestos, más competencia y mejores precios.

“A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”, posteó el Jefe de Ministros en sus redes.

Por su parte, Luis Caputo escribió: “Desde mañana, los aranceles para la importación de celulares se reducen a cero. Un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos”.

Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos”, agregó el ministro de Economía.

Durante el período con arancel del 8%, las importaciones legales no crecieron de manera significativa y la producción local mantuvo su participación, mientras los precios de celulares y otros electrónicos bajaron en términos reales.

Qué dicen los fabricantes de Tierra del Fuego

Desde Afarte, la cámara que agrupa a las empresas electrónicas radicadas en Tierra del Fuego, señalaron que la medida representó un desafío que impulsó mejoras de competitividad y eficiencia. Entre los avances mencionaron optimización productiva, mejoras logísticas, como el uso de bitrenes, y la reducción de impuestos internos (que para los productos fueguinos pasaron del 9,5% a 0%).

No obstante, remarcaron que el principal problema no es la importación legal, sino la competencia desleal del contrabando: según datos sectoriales, uno de cada tres celulares activados en el país no se fabricó localmente ni ingresó por canales oficiales.

La industria de Tierra del Fuego sostiene la producci&oacute;n local con mejoras de eficiencia y foco en la competencia formal.&nbsp;

La industria de Tierra del Fuego sostiene la producción local con mejoras de eficiencia y foco en la competencia formal.

Los números de la importación

Las cifras confirman que la baja previa del arancel no disparó el ingreso legal:

  • Primer cuatrimestre de 2025 (16%): 185.538 unidades
  • Dos cuatrimestres siguientes (8%): 148.844 unidades
  • Total 2025: 334.194 equipos (vs. 337.194 en 2024)

Así, los importados representaron cerca del 5% del mercado, por debajo del 6% del año anterior.

Precios: qué pasó y qué puede pasar

En los últimos meses, algunos modelos bajaron hasta 30%, empujados por la debilidad de la demanda. Hacia adelante, el sector advierte límites para nuevas bajas por un factor global: el fuerte consumo de memorias (RAM y almacenamiento) impulsado por la IA, que presiona costos, similar a lo ocurrido con los chips durante el boom cripto.

