El BCRA fortalece sus reservas al concertar un nuevo REPO con bancos internacionales por US$3.000 millones

Economía
Banco Central
BCRA
Reservas

El Banco Central cerró un nuevo préstamo para afrontar el vencimiento de deuda de este viernes 9 de enero por un monto total de US$4.200 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concertó con seis bancos internacionales de primera línea una operación de pase pasivo (REPO) utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038. Según informó la entidad, la transacción se realizó por el monto total licitado de US$3.000 millones, a un plazo de 372 días.

Esta operación se enmarca en el conjunto de medidas implementadas por el BCRA desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales del país.

“El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, sostuvieron.

En esta ocasión, el BCRA recibió ofertas por uS$ 4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado.

“El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”, indicaron en un comunicado.

Desde el organismo destacaron que el resultado de la operación refleja una mejora en el acceso al financiamiento externo y se da en un contexto de caída del riesgo país, en línea con el proceso de ordenamiento macroeconómico y la normalización del mercado de crédito.

"Esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país", concluyó el comunicado oficial.

