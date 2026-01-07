El BCRA fortalece sus reservas al concertar un nuevo REPO con bancos internacionales por US$3.000 millones

“El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”, indicaron en un comunicado.

Desde el organismo destacaron que el resultado de la operación refleja una mejora en el acceso al financiamiento externo y se da en un contexto de caída del riesgo país, en línea con el proceso de ordenamiento macroeconómico y la normalización del mercado de crédito.

"Esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país", concluyó el comunicado oficial.