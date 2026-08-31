El dólar bajó en el último día del mes pero terminó agosto en alza

El dólar blue, en tanto, no registró cambios y finalizó en $1.555. Durante la jornada había alcanzado un máximo de $1.560. En el balance mensual, la cotización informal acumuló una baja de $5.

Riesgo país y bonos

Los bonos soberanos argentinos denominados en dólares, tanto Bonares como Globales, registraron una mejora promedio de 0,1%.

En paralelo, el riesgo país elaborado por JP Morgan bajó dos unidades y quedó en 512 puntos básicos para la Argentina.

Acciones argentinas y mercados internacionales

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó 1,8% y terminó en 3.033.848 puntos, en una jornada en la que las acciones argentinas se movieron en sentido contrario a los principales mercados de Wall Street.

La suba del panel líder porteño estuvo impulsada por la fuerte ponderación de las empresas petroleras, que se beneficiaron del incremento en el precio del crudo.

Las acciones y ADR de compañías argentinas que cotizan en dólares en el exterior cerraron mayormente con resultados positivos. Las mayores subas correspondieron a Adecoagro, que avanzó 6%, Banco Supervielle, con un incremento de 5,1%, Bioceres, que ganó 4,9%, y Cresud, con una mejora de 4,1%. En tanto, YPF subió 2,7% y Vista Energy registró un avance de 1,9%.

Las acciones y ADR de compañías argentinas que cotizan en dólares en el exterior cerraron mayormente con resultados positivos. (Foto: Reuters)

En Nueva York, los principales índices registraron bajas de entre 0,1% y 0,7%. El movimiento se produjo en una jornada marcada por la tensión en Medio Oriente, luego del primer intercambio directo de disparos entre los ejércitos de Estados Unidos e Irán en aproximadamente un mes.

El escenario de mayor tensión llevó a los inversores a anticipar una posible escalada del conflicto y provocó un aumento en las cotizaciones internacionales del petróleo.

El Brent del Mar del Norte avanzó 2,7% y cerró en U$S 90,46 por barril para entrega en noviembre. El petróleo intermedio de Texas, por su parte, subió 3,1% y alcanzó los U$S 81,90 por barril para entrega en octubre.