En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
Mercados
MERCADOS

El dólar bajó en el último día del mes pero terminó agosto en alza

El dólar mayorista terminó la última rueda de agosto en $1.508,50, con una baja de $3,50 en la jornada. En el mes acumuló un avance de 1,6%, mientras que el dólar oficial para el público cerró en $1.530 en el Banco Nación.

Banner Seguinos en google DESK
El dólar mayorista terminó la última rueda de agosto en $1.508

El dólar mayorista terminó la última rueda de agosto en $1.508,50, con una baja de $3,50 en la jornada. (Foto: archivo)

El dólar mayorista cerró este lunes en $1.508,50, luego de retroceder $3,50 o 0,2% en la última rueda de agosto, y terminó el mes con una suba acumulada de $23,50 o 1,6%. En el Banco Nación, el dólar oficial para el público también bajó durante la jornada y finalizó en $1.530 para la venta, mientras que el dólar blue se mantuvo en $1.555.

Leé también El dólar mayorista subió por quinta vez en seis ruedas y marcó otro récord
El dólar mayorista volvió a subir y marcó un nuevo récord nominal al cerrar en $1.511,50. (Foto: archivo).

La jornada cambiaria registró operaciones por U$S 593,6 millones en el segmento de contado. Con el resultado de agosto, el tipo de cambio oficial acumuló durante los primeros ocho meses de 2026 un incremento de $53,50, equivalente al 3,7%.

En el mes acumuló un avance de 1,6%, mientras que el dólar oficial para el público cerró en $1.530 en el Banco Nación. (Foto: archivo)

En el mes acumuló un avance de 1,6%, mientras que el dólar oficial para el público cerró en $1.530 en el Banco Nación. (Foto: archivo)

El dólar mayorista quedó además $371,42, o 24,6%, por debajo del techo establecido por el Banco Central para el régimen de bandas cambiarias, fijado en $1.879,92.

Cómo terminó el dólar oficial en agosto

El dólar minorista retrocedió $5, equivalente a 0,3%, y terminó la rueda en $1.530 para la venta en el Banco Nación. Pese a la baja de la última jornada, durante agosto el billete acumuló un incremento de $20, que representa una variación de 1,3%.

El dólar blue, en tanto, no registró cambios y finalizó en $1.555. Durante la jornada había alcanzado un máximo de $1.560. En el balance mensual, la cotización informal acumuló una baja de $5.

Riesgo país y bonos

Los bonos soberanos argentinos denominados en dólares, tanto Bonares como Globales, registraron una mejora promedio de 0,1%.

En paralelo, el riesgo país elaborado por JP Morgan bajó dos unidades y quedó en 512 puntos básicos para la Argentina.

Acciones argentinas y mercados internacionales

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó 1,8% y terminó en 3.033.848 puntos, en una jornada en la que las acciones argentinas se movieron en sentido contrario a los principales mercados de Wall Street.

La suba del panel líder porteño estuvo impulsada por la fuerte ponderación de las empresas petroleras, que se beneficiaron del incremento en el precio del crudo.

Las acciones y ADR de compañías argentinas que cotizan en dólares en el exterior cerraron mayormente con resultados positivos. Las mayores subas correspondieron a Adecoagro, que avanzó 6%, Banco Supervielle, con un incremento de 5,1%, Bioceres, que ganó 4,9%, y Cresud, con una mejora de 4,1%. En tanto, YPF subió 2,7% y Vista Energy registró un avance de 1,9%.

Las acciones y ADR de compañías argentinas que cotizan en dólares en el exterior cerraron mayormente con resultados positivos. (Foto: Reuters)

Las acciones y ADR de compañías argentinas que cotizan en dólares en el exterior cerraron mayormente con resultados positivos. (Foto: Reuters)

En Nueva York, los principales índices registraron bajas de entre 0,1% y 0,7%. El movimiento se produjo en una jornada marcada por la tensión en Medio Oriente, luego del primer intercambio directo de disparos entre los ejércitos de Estados Unidos e Irán en aproximadamente un mes.

El escenario de mayor tensión llevó a los inversores a anticipar una posible escalada del conflicto y provocó un aumento en las cotizaciones internacionales del petróleo.

El Brent del Mar del Norte avanzó 2,7% y cerró en U$S 90,46 por barril para entrega en noviembre. El petróleo intermedio de Texas, por su parte, subió 3,1% y alcanzó los U$S 81,90 por barril para entrega en octubre.

En pocas palabras

  • Dólar mayorista: Terminó agosto en alza de 1,6% ($1.508,50).
  • Dólar oficial y blue: Cerraron en $1.530 y $1.555 respectivamente, con variaciones mensuales dispares.
  • Mercados: Bonos soberanos mejoraron 0,1%, riesgo país bajó a 512 puntos; Merval avanzó 1,8%.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dólar Mercados Acciones Banco Nación
Notas relacionadas
El dólar marcó otro récord de $1.535 en el Banco Nación y el riesgo país volvió a subir
Los argentinos compraron más de US$ 3.300 millones en dólares durante julio, el mayor nivel en nueve meses
El BCRA compró U$S 93 millones y las reservas quedaron cerca del récord
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar