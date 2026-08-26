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El dólar marcó otro récord de $1.535 en el Banco Nación y el riesgo país volvió a subir

El indicador de J.P. Morgan avanzó por tercera rueda consecutiva, mientras el dólar al público alcanzó un nuevo máximo nominal y el blue bajó a $1.555. La Bolsa porteña subió 0,5% y acumuló cinco jornadas consecutivas en alza.

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El indicador de J.P. Morgan avanzó por tercera rueda consecutiva

El indicador de J.P. Morgan avanzó por tercera rueda consecutiva, mientras el dólar al público alcanzó un nuevo máximo nominal y el blue bajó a $1.555. (Foto: archivo)

El riesgo país volvió a subir este miércoles y alcanzó los 517 puntos básicos, mientras el dólar avanzó por cuarta rueda consecutiva y llegó a un nuevo récord nominal de $1.535 para la venta en el Banco Nación. En paralelo, la Bolsa porteña extendió su racha positiva y acumuló cinco jornadas consecutivas en alza.

Leé también El riesgo país se ubicó en 509 puntos y las acciones argentinas subieron hasta 5% en Wall Street
El indicador elaborado por JP Morgan volvió a bajar después de haber superado los 530 puntos durante la semana pasada. (Foto: archivo)

Los activos argentinos operaron con movimientos dispares antes de la licitación de bonos en pesos que realizará el Tesoro este jueves, con vencimientos por cerca de $13 billones. En este contexto, el S&P Merval registró una mejora de 0,5% y alcanzó los 3.024.971 puntos.

El dólar al público alcanzó un nuevo máximo nominal y el blue bajó a $1.555. (Foto: archivo)

El dólar al público alcanzó un nuevo máximo nominal y el blue bajó a $1.555. (Foto: archivo)

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, retrocedieron 0,1% en promedio. Como contrapartida, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan aumentó dos unidades y se ubicó en 517 puntos básicos.

El dólar volvió a subir y marcó un nuevo récord

El dólar al público subió $5, equivalente a 0,3%, y cerró a $1.535 para la venta en el Banco Nación. Se trató de un nuevo máximo nominal. En el promedio de las entidades financieras informado por el Banco Central, la cotización minorista terminó en $1.533,11 para la venta y $1.481,61 para la compra.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó $2,50, un 0,2%, y finalizó en $1.514. De esta manera, acumuló cuatro jornadas consecutivas de subas.

El movimiento del dólar se produjo en una jornada con un volumen de operaciones de U$S 685 millones en el mercado de contado. En agosto, el tipo de cambio acumula un incremento de $29, equivalente al 2%, mientras que en lo que va de 2026 la suba alcanza los $59, un 4,1%.

Por su parte, el dólar blue bajó $5 y terminó en $1.555 para la venta.

El Banco Central compró U$S 61 millones en el mercado spot, equivalentes al 8,9% de la oferta privada. A pesar de esa adquisición, las reservas internacionales brutas disminuyeron U$S 129 millones y quedaron en U$S 50.783 millones.

La caída de las reservas estuvo vinculada principalmente con el retroceso del precio del oro, que bajó 1,1% hasta los U$S 4.644,10 por onza.

Las acciones argentinas extendieron la racha positiva

El S&P Merval avanzó 0,5% y consiguió su quinta rueda consecutiva de ganancias. Sin embargo, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron un comportamiento dispar.

La Bolsa porteña subió 0,5% y acumuló cinco jornadas consecutivas en alza. (Foto: archivo)

La Bolsa porteña subió 0,5% y acumuló cinco jornadas consecutivas en alza. (Foto: archivo)

Entre las principales bajas se ubicaron Satellogic, con un retroceso de 4,2%, y Globant, que cayó 3,7%.

Los bonos soberanos en dólares, en tanto, registraron una baja promedio de 0,1%, mientras el riesgo país volvió a avanzar y alcanzó las 517 unidades.

En pocas palabras

  • Dólar y Riesgo País: El dólar marcó un nuevo récord de $1.535 en el Banco Nación, mientras el riesgo país subió a 517 puntos.
  • Mercado Bursátil: La Bolsa porteña subió 0,5%, acumulando cinco jornadas consecutivas al alza.
  • Bonos y Reservas: Los bonos soberanos retrocedieron 0,1% en promedio, y las reservas del BCRA disminuyeron U$S 129 millones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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