El dólar marcó otro récord de $1.535 en el Banco Nación y el riesgo país volvió a subir

En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó $2,50, un 0,2%, y finalizó en $1.514. De esta manera, acumuló cuatro jornadas consecutivas de subas.

El movimiento del dólar se produjo en una jornada con un volumen de operaciones de U$S 685 millones en el mercado de contado. En agosto, el tipo de cambio acumula un incremento de $29, equivalente al 2%, mientras que en lo que va de 2026 la suba alcanza los $59, un 4,1%.

Por su parte, el dólar blue bajó $5 y terminó en $1.555 para la venta.

El Banco Central compró U$S 61 millones en el mercado spot, equivalentes al 8,9% de la oferta privada. A pesar de esa adquisición, las reservas internacionales brutas disminuyeron U$S 129 millones y quedaron en U$S 50.783 millones.

La caída de las reservas estuvo vinculada principalmente con el retroceso del precio del oro, que bajó 1,1% hasta los U$S 4.644,10 por onza.

Las acciones argentinas extendieron la racha positiva

El S&P Merval avanzó 0,5% y consiguió su quinta rueda consecutiva de ganancias. Sin embargo, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron un comportamiento dispar.

La Bolsa porteña subió 0,5% y acumuló cinco jornadas consecutivas en alza. (Foto: archivo)

Entre las principales bajas se ubicaron Satellogic, con un retroceso de 4,2%, y Globant, que cayó 3,7%.

Los bonos soberanos en dólares, en tanto, registraron una baja promedio de 0,1%, mientras el riesgo país volvió a avanzar y alcanzó las 517 unidades.